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俄120飛彈90無人機 狂轟烏電網

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
烏克蘭十七日遭俄羅斯空襲，基輔民眾當天在一座捷運站內避難。（路透）
烏克蘭十七日遭俄羅斯空襲，基輔民眾當天在一座捷運站內避難。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基十七日說，俄羅斯當天發射一二○發飛彈和九十架無人機，大舉攻擊烏國各地，鎖定烏克蘭能源基礎建設。基輔市軍政機關負責人波普科說，這次無人機、飛彈混合攻擊威力是近三個月最大。法新社報導，死者至少九人。

澤倫斯基說，俄國使用伊朗製「見證者」等多種無人機、巡弋飛彈、彈道飛彈和空射彈道飛彈，烏軍則擊落一四○個空中目標，「敵方目標是烏國各地的能源基礎建設。遺憾的是，打擊和殘骸墜落造成物件損害。在（烏南的）尼古拉耶夫，兩人喪命並另有六人受傷，包括兩名孩童」。

美聯社報導，烏克蘭十七日傳出爆炸聲，包括在首都基輔、關鍵南部港口敖德薩及烏國西部和中部地區。烏克蘭民營能源公司DTEK聲明，該公司營運的一座熱力發電廠「嚴重受損」。

DTEK並說，該公司十七日宣布在基輔地區和烏東兩個地區進行緊急停電。稍早，烏克蘭能源部長加盧申科也在Telegram說，該國能源系統正遭受大型攻擊，俄軍正攻擊各地發電和傳輸設施。

烏克蘭外交部長西比哈在社群媒體X說，俄國大舉空襲烏國和平的城市、熟睡的民眾和關鍵基礎建設，這就是「戰爭罪犯」普亭對近期其他國家人士來訪、通話等外交交涉的真正回應。西比哈並說，「我們需要透過實力達成和平，而非綏靖」。

德國總理蕭茲十五日才與俄國總統普亭通話，是兩人將近兩年來首度通話，蕭茲呼籲普亭從烏國撤軍。澤倫斯基批評此通話猶如打開潘朵拉盒子。美國總統當選人川普本月勝選後，也被媒體揭露已與普亭通話，警告普亭不要進一步升級衝突，但俄方否認兩人通話。

俄國二○二二年二月全面侵烏以來，俄方空襲已重擊烏克蘭發電能力，屢次造成緊急停電和全國輪流停電。烏克蘭官員不時敦促西方盟國強化烏方防空，來抗衡襲擊並讓維修工作得以進行。有人擔心，莫斯科打算在寒冬前摧毀烏克蘭發電能力。

烏克蘭鄰國波蘭軍方作戰司令部在社群媒體X發文說，鑒於俄國對烏克蘭的「大型」攻擊，已在波蘭領空內動員波蘭和盟友的戰鬥機等飛機，這些舉措意在提供波蘭邊境地區安全保障。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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