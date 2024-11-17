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蕭茲為與普亭通話辯護 承諾不會背著烏克蘭做決定

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
德國總理蕭茲，攝於14日。美聯社
德國總理蕭茲，攝於14日。美聯社

德國總理蕭茲上周與俄羅斯總統普亭通話，引發烏克蘭抨擊。法新社報導，蕭茲17日重申德國對基輔的支持，並說不會在沒有烏方參與下，做出結束俄烏戰爭的相關決定。

蕭茲在柏林機場準備啟程參加巴西里約G20會議時，表示烏克蘭「可以信賴我們」，也不會背著基輔做任何決定。蕭茲還為他15日與普亭通話辯護，「重要的是要告訴普亭，他絕不能指望德國、歐洲和全球許多國家對烏克蘭的支持將減弱」。

蕭茲並指出，美國總統當選人川普對終結俄烏戰爭的粗略承諾，為他決定致電普亭提供理由；畢竟川普和普亭若在不遠的未來舉行對話，一個重要歐洲國家（暗示德國）的領袖卻沒有同樣舉行會談，「這不會是好主意」。

蕭茲也坦言與普亭交談後發現，普亭對俄烏戰事的看法並未有太大改變，「這不是好消息」。

蕭茲和普亭的通話除已遭烏國總統澤倫斯基批評為打開「潘朵拉盒子」，波蘭總理圖斯克17日也在社群媒體X發文說，沒人能靠通話阻止普亭；烏克蘭前一晚甫遭俄軍發動大規模攻擊，「證明電話外交無法取代整個西方對烏克蘭的實質支持」。

德國三黨執政聯盟11月稍早已瓦解，蕭茲失去國會多數支持，明年2月將舉行大選。蕭茲所屬陣營有人呼籲他不要再爭取總理大位，讓路給受歡迎的國防部長佩斯托瑞斯，但蕭茲17日重申有意競逐連任。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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