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俄國空襲烏克蘭電網多地緊急停電 鄰國波蘭戰機升空因應

中央社／ 基輔17日綜合外電報導
基輔當局說，俄羅斯發射大量飛彈空襲該國電網；鄰國波蘭當時緊急出動戰機升空，以確保國境安全無虞。圖為11月17日，一枚墜落的俄羅斯高超音速飛彈在一次「大規模」空中攔截中擊中基輔一棟五層住宅樓，隨後一台起重機清除了其中的一大塊碎片。法新社
基輔當局說，俄羅斯發射大量飛彈空襲該國電網；鄰國波蘭當時緊急出動戰機升空，以確保國境安全無虞。圖為11月17日，一枚墜落的俄羅斯高超音速飛彈在一次「大規模」空中攔截中擊中基輔一棟五層住宅樓，隨後一台起重機清除了其中的一大塊碎片。法新社

烏克蘭最大民營能源公司DTEK今天宣布，基輔州及東部2州緊急停電。稍早基輔當局說，俄羅斯發射大量飛彈空襲該國電網；鄰國波蘭當時緊急出動戰機升空，以確保國境安全無虞。

法新社報導，烏國供電商DTEK在社群媒體Telegram發文表示：「烏克蘭首都基輔（Kyiv）、基輔州、頓內茨克州（Donetsk）及第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）等地已緊急停電。」

烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）稍早在Telegram發文說，「針對本國能源系統的大規模空襲正在進行中」，而且「俄軍正在攻擊烏克蘭各地的發電和輸電設施」。

法新社記者今晨分別在基輔和頓內茨克州當地城市斯拉夫揚斯克（Sloviansk）附近聽見爆炸聲。

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）今天表示，俄羅斯以烏國能源基礎設施為目標，對該國發動規模數一數二大的空襲。

俄軍轟炸迫使烏克蘭宣布基輔州和東部2州緊急停電後，西比哈指出：「俄羅斯發動規模數一數二大的空襲，以無人機和飛彈空襲多座寧靜的城市、熟睡中的平民以及關鍵基礎設施。」

另據路透社報導，接壤烏克蘭西部的北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭指出，為因應俄羅斯在空襲中動用巡弋飛彈、彈道飛彈及無人機，華沙當局已指揮空軍戰機緊急升至領空內，以確保國境安全無虞。

波蘭武裝部隊作戰司令部在社群媒體X發文說，華沙「已動用所有可用的資源和力量，包括值勤戰機緊急升空，地面防空與雷達偵測系統也提升至最高戰備狀態」。

這場空襲對烏克蘭造成的損失程度仍不得而知。烏克蘭官員在基輔、基輔州以及頓內茨克州實施預防性停電，避免能源設施受損導致電力失控。

一名目擊者稍早告訴路透社，烏克蘭東南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）和黑海港市敖德薩（Odesa）傳出爆炸聲，烏克蘭空軍發布全國空襲警報，但遇襲規模不清楚。

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