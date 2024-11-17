烏克蘭盼2025結束戰爭 G7也很支持

烏克蘭不想打仗了？烏克蘭總統澤倫斯基近日宣布，希望在2025年能用外交談判的方式結束俄烏戰爭，G7國家也表達支持。澤倫斯基說，若美國新總統川普上台，有機會能讓戰爭結束得快一點，不過川普的副手范斯曾表示，願意讓俄羅斯留在目前已占領的烏克蘭領土上，未來領土割讓可能無法避免。

烏克蘭準備妥協

根據《半島電視台》報導，澤倫斯基16日表示，希望以外交談判等方式，在2025年結束俄烏戰爭。不過目前談判的條件對烏克蘭相當不利，俄羅斯總統普丁堅持烏克蘭要投降，且割讓其部分領土：川普的副手范斯也曾表是新政府的停戰方案，可能會讓俄羅斯獲得領土。

普丁15日與德國總理蕭茲談話時就曾指出，北約擴張是俄烏戰爭爆發的主要原因，因此未來烏克蘭能否加入歐盟或北約也變成未定數。雖然G7國家目前對烏克蘭仍表達支持，並表示會持續制裁俄羅斯，但川普上任後，美國對俄羅斯的制裁與烏克蘭的援助都有可能取消。

戰局對烏相當不利

澤倫斯基也表示，目前俄軍在烏東戰場上持續推進，烏克蘭軍隊的局勢相當艱難，據估計俄羅斯軍隊推進的進度是2022年以來最快，且北韓也有派遣數千位軍隊支援下，讓烏克蘭的局勢變得更加艱困。《Politico》提到，雖然烏克蘭似乎準備妥協，但澤倫斯基還是對蕭茲與普丁通話不滿，批評這會讓壓制俄羅斯的力道減弱。

面對川普，澤倫斯基雖然表示若川普當選，俄烏戰爭還可能比較快結束，並表示烏克蘭在談判時不會倒向俄羅斯，但目前的狀況恐對烏克蘭愈來愈不利。《聯合國》提到，俄烏戰爭已經進行995天，且俄羅斯軍隊也針對發電廠的設施進行攻擊，接下來的冬天將再次對烏克蘭民眾造成很大的傷害。

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