送兵又送砲！北韓援俄遠程火箭、火砲系統 俄烏戰逐漸國際化

金融時報報導，烏克蘭情報評估發現，北韓向俄羅斯軍隊提供遠程火箭和火砲系統，包含50枚170毫米M1989自走砲與20套240毫米多管火箭系統，其中部分已被部署至俄羅斯庫斯克地區，這最新一次武器交付顯示北韓對俄羅斯侵略烏克蘭的支持進一步擴大。

這份評估報告指出，這些重型武器系統的發射砲彈射程可達60公里以上。

美國卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）考夫曼認為，這些行動符合北韓日益加深參與的模式，「從大量提供彈藥、武器，到直接成為這場戰爭的一方，這可能幫助俄羅斯軍隊重新奪回庫斯克地區」。

他指出，北韓在2023年已為俄羅斯軍隊提供了數百萬發炮彈，發揮了關鍵作用。

根據多方西方情報評估，北韓今年擴大參與俄烏戰，派遣超過1萬2000名士兵，進一步使這場衝突國際化。