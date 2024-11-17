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蕭茲與普亭通話 澤倫斯基怒批

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
德國總理蕭茲（右）15日在國家安全顧問和政府發言人陪同下，與俄國總統普亭通話。路透
德國總理蕭茲（右）15日在國家安全顧問和政府發言人陪同下，與俄國總統普亭通話。路透

烏克蘭總統澤倫斯基十五日說，美國總統當選人川普明年一月就任後，烏俄戰爭將「提早結束」。德國總理蕭茲同日與俄羅斯總統普亭通話，這是兩人將近兩年來第一次對話，但澤倫斯基批評這破壞國際對普亭的孤立，打開「潘朵拉盒子」。

澤倫斯基接受烏克蘭公共廣播公司Suspilne專訪說，「可確定的是，鑒於即將領導白宮的（川普執政）團隊政策，（烏俄）戰爭將提早結束。這是他們的做法以及對他們公民的承諾」，但烏方不知道戰事結束的確切時間。

澤倫斯基還說，美國法律禁止他會晤尚未就職的川普，未來只願直接和川普對話、而非其使者或顧問。

另據德國政府發言人十五日聲明，蕭茲當天通話中敦促普亭從烏克蘭撤軍，並開始與基輔談判，以開啟通往「公正與長久和平」的道路。德國明年二月將舉行國會大選，蕭茲的社民黨面臨右派、左派親俄民粹政黨的壓力。

但澤倫斯基說，前述這類通話只是一堆空話，也是普亭長期想要的，「對他來說，極重要的是緩解他的孤立狀態，進行正常談判」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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