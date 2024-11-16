俄烏戰火未歇 G7重申持續讓俄羅斯付出慘重代價
七大工業國集團（G7）今天重申，將透過制裁、出口管制和其他措施，繼續讓俄羅斯為侵略烏克蘭而付出慘重代價，無論俄烏戰爭持續多長時間，G7各國都會支持基輔當局。
路透社報導，G7今天發布的聯合聲明指出，「俄羅斯依然是落實正義和永久和平的唯一障礙」，隨著俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的第1000日逼近，G7各國會繼續支持基輔當局。
義大利是2024年G7輪值主席國，這個集團的其他成員國還包括美國、加拿大、日本、法國、德國和英國。
聯合聲明還提到：「G7確認了透過制裁、出口管制及其他有效措施讓俄羅斯付出慘重代價的承諾。我們跟烏克蘭站在一起。」
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