聽新聞
0:00 / 0:00
「盡力明年結束戰爭」俄烏續交戰 澤倫斯基坦承：東部戰況艱鉅
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）受訪表示，烏克蘭必須竭盡所能，以確保透過外交途徑在明年結束與俄羅斯的戰爭。
澤倫斯基接受電台專訪的內容於今天播出，他坦承烏克蘭東部的戰況相當艱鉅，俄羅斯軍隊正在當地推進。他指出，俄國總統普亭（Vladimir Putin）對於達成和平協議不感興趣。
澤倫斯基還指出，待美國總統當選人川普（DonaldTrump）明年1月就任後，他只會跟川普本人對談，而不會與任何特使或顧問交涉。
他受訪說：「身為烏克蘭總統，我只會認真看待跟美國總統的對談；恕我直言，而非任何隨從、任何人。」
澤倫斯基提到：「從我方來看，我們必須盡一切努力讓這場戰爭在明年結束，而且是透過外交手段結束。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言