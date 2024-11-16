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「盡力明年結束戰爭」俄烏續交戰 澤倫斯基坦承：東部戰況艱鉅

中央社／ 基輔16日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。圖／美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。圖／美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）受訪表示，烏克蘭必須竭盡所能，以確保透過外交途徑在明年結束與俄羅斯的戰爭。

澤倫斯基接受電台專訪的內容於今天播出，他坦承烏克蘭東部的戰況相當艱鉅，俄羅斯軍隊正在當地推進。他指出，俄國總統普亭（Vladimir Putin）對於達成和平協議不感興趣。

澤倫斯基還指出，待美國總統當選人川普（DonaldTrump）明年1月就任後，他只會跟川普本人對談，而不會與任何特使或顧問交涉。

他受訪說：「身為烏克蘭總統，我只會認真看待跟美國總統的對談；恕我直言，而非任何隨從、任何人。」

澤倫斯基提到：「從我方來看，我們必須盡一切努力讓這場戰爭在明年結束，而且是透過外交手段結束。」

俄烏戰爭 俄羅斯 普亭 澤倫斯基 烏克蘭

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