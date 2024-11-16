快訊

拳王泰森輸了！差31歲拚8回合 網紅傑克保羅78：74勝出

天兔掰了！強颱萬宜恐挑戰「今年風王」 對台影響曝

「3星座女」表面溫順...內心卻愛唱反調 惹她們只有下場慘

日本外相訪烏克蘭 將表達繼續提供支援立場

中央社／ 東京16日綜合外電報導
日本外務大臣岩屋毅。路透
日本外務大臣岩屋毅。路透

日本外務大臣岩屋毅今天抵達烏克蘭，面對俄烏戰爭長期化，將在首都基輔與烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）會談時，表達日本政府將繼續提供烏克蘭支援的政策方針。

日本TBS電視台報導，岩屋是日本首相石破茂內閣中第一位訪問烏克蘭的閣員，接下來除了將與西比哈會談外，預料也將拜會總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy），希望在面對美國總統大選及俄羅斯與北韓軍事合作等重大局面時，表達日本不會改變提供支援的立場。

日本放送協會（NHK）報導，岩屋今天上午搭乘火車從波蘭進入烏克蘭，先前往許多市民不幸罹難的布查市（Bucha）等地訪視，再前往基輔與西比哈會談，目前還在協調拜會澤倫斯基。

面對俄烏戰事長期化，岩屋將表達日本繼續提供烏克蘭支援的政策方針，包括供應因應度過嚴冬的電力器材等物資。

有關烏克蘭目前的情勢，受到北韓士兵作為俄羅斯友軍參與戰事影響，外界憂慮戰況將更趨惡化。另外還有美國政權輪替後，屆時上任的總統川普會如何因應烏克蘭情勢，也提高了各國關心程度。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

習近平會石破茂 同意福島核處理水排海共識盡快行動

石破茂首見習近平就台灣問題表態：日堅守1972年日中聯合聲明絲毫沒變

潘朵拉之盒被打開！澤倫斯基怒斥德國總理蕭茲與俄國總統普亭通話

上任後首次！石破茂在秘魯會習近平 重申共同推進戰略互惠關係

相關新聞

再停飛要破產 俄攻打逾2年半 烏明年擬恢復部分折航班

美國保險經紀公司達信集團(Marsh McLennan)一名資深合夥人表示，烏克蘭可能將在明年首度重啟西部利維夫州(Lv...

日本外相訪烏克蘭 將表達繼續提供支援立場

日本外務大臣岩屋毅今天抵達烏克蘭，面對俄烏戰爭長期化，將在首都基輔與烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）會...

俄外長：中國未就俄朝合作提出任何請求

據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫表示，有消息聲稱中國對俄羅斯和北韓之間進行密切合作感到不滿，該消息旨在破壞...

潘朵拉之盒被打開！澤倫斯基怒斥德國總理蕭茲與俄國總統普亭通話

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）15日與俄國總統普亭（Putin）通話討論和平解決俄烏衝突方案，烏克蘭總統澤倫斯基...

澤倫斯基：川普就任總統後 俄烏戰爭將提早結束

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指出，一旦川普明年就任美國總統，俄羅斯與他國家的戰爭將「...

新政府將專注於俄烏戰爭 川普強調「俄羅斯和烏克蘭必須停下」

美國候任總統川普14日在佛州海湖莊園舉行的活動表示，新政府將專注於俄羅斯與烏克蘭的戰爭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。