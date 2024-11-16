潘朵拉之盒被打開！澤倫斯基怒斥德國總理蕭茲與俄國總統普亭通話
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）15日與俄國總統普亭（Putin）通話討論和平解決俄烏衝突方案，烏克蘭總統澤倫斯基（Zelensky）大罵德國採取綏靖政策，表示潘朵拉的盒子已被打開（opening Pandora’s box）。
俄國2022年2月入侵烏克蘭後，蕭茲與該年12月曾與普亭通話，15日的通話是近2年來的首次。澤倫斯基15日晚間在電視談話表示：「德國開了頭，，接下來會有更多對話，普亭就可以營造自己並未被孤立的形象」。
烏克蘭外交部聲明：「現在需要的是具體的強力行動，迫使普亭求和，而不是對話，被他認為示弱，加以利用」。
德國政府發言人說，蕭茲與普亭通話前後，都有與澤倫斯基談話。
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