德總理促俄和談 先後與澤倫斯基和蒲亭對話

中央社／ 柏林15日綜合外電報導

德國總理發言人表示，總理蕭茲（Olaf Scholz）今天先後與烏克蘭總統澤倫斯基和俄羅斯總統蒲亭對話，蕭茲呼籲蒲亭撤軍以結束俄烏戰爭，並稱俄羅斯必須願意與烏克蘭談判。

法新社報導，蕭茲的發言人希伯許特萊（SteffenHebestreit）在聲明中指出，蕭茲先與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對話，接著與蒲亭（VladimirPutin）通話，之後將再次與澤倫斯基交談。

此外，希伯許特萊還表示，蕭茲在與蒲亭通話時，譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，並呼籲蒲亭撤軍，結束這場戰爭。

希伯許特萊提及，蕭茲也在通話時告訴蒲亭，俄羅斯必須願意「與烏克蘭進行談判，以實現公正且持久的和平」。

據報導，蕭茲與蒲亭通話一小時，這是兩人自2022年12月以來首次直接接觸。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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