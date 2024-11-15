新政府將專注於俄烏戰爭 川普強調「俄羅斯和烏克蘭必須停下」

美國候任總統川普14日在佛州海湖莊園舉行的活動表示，新政府將專注於俄羅斯與烏克蘭的戰爭。

根據網路上的影像，以及基輔獨立報引述CNN報導，川普在美國優先政策研究所晚宴（AFPI Gala）演講時表示，「我們將處理中東問題，我們將非常努力處理俄羅斯和烏克蘭問題，這必須停下來，俄羅斯和烏克蘭必須停下來」。

Trump last night:



We're going to work on the Middle East, and we're going to work very hard on Russia and Ukraine.



It’s gotta stop. Russia and Ukraine’s gotta stop. pic.twitter.com/LXJEXPOpKD — Clash Report (@clashreport) 2024年11月15日

根據報導，川普還說，「無論他們是士兵，還是坐困城鎮的民眾，我們都會處理」。

根據此前新聞，福斯數位新聞13日獨家披露多名消息人士表示，川普預計很快會任命一名烏克蘭和平特使，領導結束俄烏戰爭的談判。一位消息人士表示，「你們將會見到一位非常資深的特使，一個非常有信譽的人，他的任務是找到解決方案、達成和平協議，你將在很短時間內看到這一點」。