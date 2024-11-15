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福斯新聞：預計川普很快會指派烏克蘭和平特使

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

多名消息人士告訴福斯新聞網數位頻道，預料美國總統當選人川普很快會指派一名烏克蘭和平特使，負責領導結束俄烏戰爭的協商。值此之際，烏國東北部戰線面臨的壓力愈來愈大。

根據福斯新聞網數位頻道（Fox News Digital）這則獨家，其中一名消息人士說：「你們會看到一位非常資深的特使，一個很有公信力的人，他將肩負找到解決方案、達成和平協議的任務。你們短時間內就看得到。」

報導指出，這位和平特使預計將不支薪。2017至2019年在川普（Donald Trump）前政府擔任烏克蘭協商特別代表的佛克爾（Kurt Volker）就是在志願的基礎上任職。

與此同時，俄羅斯突擊小組近日短暫取得突破，進入烏克蘭東北部的庫皮揚斯克巿（Kupiansk）郊區，為2022年9月俄軍逃亡後首見，凸顯這處前哨基地面臨的壓力日增。

路透社報導，烏克蘭參謀部表示，包括偽裝成烏克蘭部隊的俄軍昨天發動4波攻擊，但被逐出這座城巿。

庫皮揚斯克巿是重要鐵路樞紐，戰前人口2萬6000人，2022年2月俄軍全面入侵烏克蘭初期曾被俄軍占領，幾個月後被烏克蘭反攻收復。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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