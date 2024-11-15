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應對川普上台…盼獲安全保證 烏領土立場鬆動

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導

紐約時報報導，烏克蘭官員說，面對美國候任總統川普推動加速俄烏戰爭談判，加上烏軍在東部戰線敗退，烏克蘭堅持在任何和平方案中寸土不讓的立場恐鬆動，獲得安全保證將成未來談判重點，重要性與疆界位置相當。

烏克蘭國會國防與情報委員會主席柯斯登柯說，「談判應建立在保證的基礎上。對烏克蘭而言，沒甚麼比這更重要」。另名資深官員則指出，「領土問題仍極為重要，但只占據第二順位，首要問題是安全保證」。

烏克蘭領土疆界是依據一九九一年獨立時設立的邊界。柯斯登柯表示，俄國目前已控制百分之廿烏國領土，基輔不會正式放棄遭占領領土的主權，這讓基輔未來可就此展開協商。

作為抵禦俄國再次入侵的保證，基輔一直尋求加入北約，西方雖表態希望烏克蘭加入，卻未加速進程。基輔也曾提議由西方提供強大的傳統武器庫，嚇阻俄國再次動武。

俄國堅持不接受烏克蘭加入北約，並堅持控制已占領的烏國領土，成為和談障礙。

此外，俄國認為談判前提是烏軍撤出俄國庫斯克地區。俄國議員札圖林表示，只要烏軍撤出庫斯克，俄國可能在明年春接受前線停火。

另一關鍵則是川普，他曾公開質疑持續援助烏克蘭，宣稱將在一天內結束戰爭。川普日前表示，「我會告訴澤倫斯基，你必須達成協議；我會告訴普亭，如果你不達成協議，我們會給他（澤倫斯基）很多東西」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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