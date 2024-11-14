俄軍攻勢不斷再奪烏東一村莊 進逼工業中心庫拉霍韋
俄羅斯今天表示，俄軍在烏克蘭東部數月來持續挺進，又占領一個村莊，正一步步逼近包圍工業中心庫拉霍韋鎮。
法新社報導，俄軍的攻勢持續不斷，自今夏以來一再占領烏東村莊。
俄羅斯國防部表示，俄軍拿下庫拉霍韋鎮（Kurakhove）以北的弗茲尼申卡村（Voznesenka）。這個村莊位在頓內茨克巿（Donetsk）以西，戰前有2萬人口。
緊挨著一座水庫的庫拉霍韋鎮，其以北、以東和以南地區現在都在俄軍掌控之下。
烏克蘭本週稍早表示，俄軍的攻擊造成水庫一個水壩受損，可能發生水患。
烏克蘭今天表示，烏軍「完全掌控」東北部庫皮揚斯克巿（Kupiansk），但巿郊的戰鬥「持續不斷」。
烏軍雖於2022年9月就收復庫皮揚斯克巿，當地卻一直遭到俄軍猛烈攻擊。
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