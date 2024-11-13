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俄飛彈8月以來首襲基輔 克里米亞俄軍官遇襲斃命

中央社／ 基輔13日綜合外電報導
澤倫斯基。 美聯社
澤倫斯基。 美聯社

烏克蘭官員警告俄羅斯對首都基輔發動8月以來首次飛彈襲擊後，基輔各處今天上午發生爆炸。另外，克里米亞半島有1名俄軍高官遇襲身亡，消息人士稱是烏方發動汽車炸彈攻擊。

路透社報導，烏克蘭空軍指出，防空系統在全國各地攔截2枚來襲巡弋飛彈、2枚彈道飛彈及37架無人機。基輔市目前沒有人員傷亡或重大損害通報。

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在通訊軟體Telegram寫道：「（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）此刻正對基輔發動飛彈攻擊。」

基輔市政府在Telegram發文：「市內發生爆炸，防空部隊正在因應，待在避難所！」

法新社報導，基輔當局談到：「當飛彈進逼基輔，敵方同時對這座首都展開彈道飛彈襲擊。敵方攻勢最後以無人機攻擊作結。」

根據基輔當局，掉落的殘骸碎片在基輔郊外地區砸傷1名48歲男子，並造成倉庫起火。

大約百位居民在基輔地鐵大學站（Universitet）避難，現場有孩童在瑜珈墊上睡覺，年長婦女則坐在摺疊椅上。

另一方面，烏克蘭安全單位消息人士今天告訴法新社，烏克蘭策劃了1場針對克里米亞半島（Crimea）的攻擊，造成1名高階俄國軍官死亡。俄方也證實此人喪生。

這名烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine）的消息人士說，烏方策劃了汽車炸彈攻擊，在克里米亞塞凡堡市（Sevastopol）炸斷俄羅斯黑海艦隊（BlackSea Fleet）海軍上校特蘭科夫斯基（Valery Trankovsky）的雙腿，最後他因失血過多身亡。

消息人士並形容特蘭科夫斯基是戰犯，必須為俄軍從黑海發射巡弋飛彈攻擊烏克蘭的平民目標負責。

在烏克蘭的俄占區及俄羅斯境內，俄國軍官和支持克里姆林宮（Kremlin）的公眾人物多次淪為攻擊目標，特蘭科夫斯基喪命是最新1起。

位於黑海（Black Sea）和亞速海（Sea of Azov）之間的克里米亞於2014年遭俄國併吞，目前駐有數以萬計俄軍和眾多軍事基地。

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