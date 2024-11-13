南韓首證實！北韓軍部署俄烏戰爭前線 外界關注南韓支援動向

南韓國家情報院今天首次證實，北韓派遣支援俄羅斯的士兵近兩週已部署在俄羅斯庫斯克（Kursk）地區，參與和烏克蘭軍隊的戰事。但並未公開進一步情報。

南韓國情院今天就北韓軍人已參與俄烏戰爭的媒體報導，證實北韓軍人確實已經移動至庫斯克地區部署，表示當局正在搜集、分析進一步情報。

南韓外交部至今天下午對於北韓軍人投入俄烏戰爭的報導都仍持保守立場，僅表示當局持續關注相關動態；國情院則在美國國務院證實北韓士兵已隨著俄羅斯軍隊投入前線戰事後，才發表上述立場。

美國國務院在當地時間12日揭露北韓軍人已投入俄烏戰爭，國務卿布林肯（Antony Blinken）今天也在快閃訪問北大西洋公約組織（NATO）總部時向媒體證實此事，強調北約將會堅決回應，呼籲盟邦更密切合作。

隨著國情院證實已掌握北韓參與俄烏戰事的情報，南韓政府是否可能為此提升對烏克蘭支援強度，也受到外界矚目。南韓政府先前表示，會根據俄羅斯與北韓軍事合作的狀況上調整應對方案，不排除提供殺傷性武器，但會以防禦性武器為主。

南韓外交部目前對此僅表示，會與國際社會合作採取必要措施，尚未宣布具體方案。