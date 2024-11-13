川普上任恐斷烏援 布林肯急訪布魯塞爾與歐盟邦商議

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天緊急前往布魯塞爾，趕在川普入主白宮前，與歐洲盟友討論如何在俄烏戰爭中援助烏克蘭。

法新社報導，美國國務院發言人米勒（MatthewMiller）在聲明中表示，布林肯明天將與北大西洋公約組織（NATO）以及歐洲聯盟（European Union）國家外長會面，討論支持烏克蘭抵禦俄羅斯的侵略。

川普11月5日當選加上德國面臨政治危機，讓人更加擔心歐洲對烏克蘭援助的未來。

川普曾說欽佩俄羅斯總統蒲亭，也對自莫斯科2022年入侵烏克蘭以來，美國承諾援助烏克蘭1750億美元嗤之以鼻。

川普內定接替布林肯的盧比歐（Marco Rubio）最近受訪時表示，美國必須承認烏克蘭戰爭已陷入「僵局」，對未來的援助應展現「務實」作法。

川普曾吹噓說自己可以在一天內結束俄烏戰爭，很可能透過強迫烏克蘭讓步的方式來實現這點，不過他新任命的國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）表示，川普也可能對蒲亭施壓。

「華盛頓郵報」報導，美國大選以來，川普已與蒲亭通過電話，勸阻俄羅斯升級戰局。克里姆林宮否認這項報導。

烏克蘭正在因應數以千計北韓官兵參戰的影響。美國情報部門指出，北韓軍隊被派去為俄羅斯而戰，讓莫斯科擁有更大優勢。