美國首次證實：北韓士兵已開始與烏軍交戰

美國國務院證實，北韓士兵已開始與俄羅斯軍隊聯手，在俄羅斯西部庫爾斯克州（Kursk）和烏克蘭交戰，這是美國政府首次對外證實北韓部隊與烏軍交火。

NHK報導，美國國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）12日在記者會上說，「超過1萬名北韓士兵被派往俄羅斯東部。其中大部分士兵已前往靠近烏克蘭邊境的庫爾斯克地區，並已開始與俄軍共同參與作戰行動。」

值得注意的是，這是美國政府首次對外證實北韓部隊與烏軍交火。

當被問及對戰況影響，帕特爾說，將取決於俄羅斯如何讓北韓士兵融入自己部隊，畢竟存有語言障礙等挑戰。

北韓領導人金正恩11日簽署法案，正式批准與俄羅斯簽署的《共同防禦條約》，要求雙方在任一方面臨侵略時「相互協助」。