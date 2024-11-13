快訊

經典賽資格賽賽程出爐！中華隊明年2月台北迎敵 爭取重返會內賽

讓日本人不再死忠於買國產電視 中國企業如何攻破市場

民眾黨主席柯文哲剃光頭 今提訊驚見新造型

美國首次證實：北韓士兵已開始與烏軍交戰

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國政府首次證實，北韓士兵已開始與俄羅斯軍隊聯手，在俄羅斯西部庫爾斯克州和烏克蘭交戰。圖為俄羅斯總統普亭和北韓領導人金正恩。美聯社
美國政府首次證實，北韓士兵已開始與俄羅斯軍隊聯手，在俄羅斯西部庫爾斯克州和烏克蘭交戰。圖為俄羅斯總統普亭和北韓領導人金正恩。美聯社

美國國務院證實，北韓士兵已開始與俄羅斯軍隊聯手，在俄羅斯西部庫爾斯克州（Kursk）和烏克蘭交戰，這是美國政府首次對外證實北韓部隊與烏軍交火。

NHK報導，美國國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）12日在記者會上說，「超過1萬名北韓士兵被派往俄羅斯東部。其中大部分士兵已前往靠近烏克蘭邊境的庫爾斯克地區，並已開始與俄軍共同參與作戰行動。」

值得注意的是，這是美國政府首次對外證實北韓部隊與烏軍交火。

當被問及對戰況影響，帕特爾說，將取決於俄羅斯如何讓北韓士兵融入自己部隊，畢竟存有語言障礙等挑戰。

北韓領導人金正恩11日簽署法案，正式批准與俄羅斯簽署的《共同防禦條約》，要求雙方在任一方面臨侵略時「相互協助」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

北約秘書長會見馬克宏 籲歐美共同抗俄國中國與北韓

洩密美國空軍士兵 遭求處17年監禁

逾萬北韓兵赴俄當「砲灰」 脫北軍人：自幼被灌輸1觀念

要認真幫打烏克蘭了？金正恩正式批准與俄羅斯的《共同防禦條約》

相關新聞

美國首次證實：北韓士兵已開始與烏軍交戰

美國國務院證實，北韓士兵已開始與俄羅斯軍隊聯手，在俄羅斯西部庫爾斯克州（Kursk）和烏克蘭交戰，這是美國政府首次對外證...

烏克蘭為討好川普加強勝利計畫 提出「中國之外任何人」方案

金融時報（FT）12日報導，為了因應即將上任的川普政府，烏克蘭一直加強澤倫斯基總統的「勝利計劃」，著重介紹潛在的商業交易...

美媒：台援烏鷹式飛彈

美國「富比世」雜誌披露，根據美國國防部前官員胡振東，台灣已捐出除役的鷹式飛彈系統援助烏克蘭，悄悄成為烏克蘭空軍的最大支持...

奶油竟淪搶匪目標！俄羅斯軍費大增 影響日用品價格飆漲

俄羅斯總統普亭在武器和彈藥上的大量支出雖然幫助俄軍在烏克蘭戰場上維持優勢，但代價是生活必需品價格飆漲。俄國近期傳出奶油竊...

普亭趕川普就職前收復國土？澤倫斯基證實：烏軍在庫斯克阻5萬俄軍

基輔獨立報12日報導，北約盟國相信，俄羅斯總統普亭正力求在美國候任總統川普於2025年1月 20日就職之前，收復落入烏克...

逾萬北韓兵赴俄當「砲灰」 脫北軍人：自幼被灌輸1觀念

美國和烏克蘭官員先前表示，俄羅斯已集結一支由5萬名士兵組成的部隊，其中包括北韓派出的逾萬名軍人赴俄羅斯受訓，即將向烏克蘭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。