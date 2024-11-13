美媒：台援烏鷹式飛彈

美國「富比世」雜誌披露，根據美國國防部前官員胡振東，台灣已捐出除役的鷹式飛彈系統援助烏克蘭，悄悄成為烏克蘭空軍的最大支持者之一。

報導說，胡振東在YouTube頻道RJWaRoom發表的評論，似乎證實了二○二三年七月的報導，即美國可能居中牽線，促成了一起台烏防空交易。

據報導，台灣的「MIM-23全程導向殺手」（鷹式飛彈）及其發射器和雷達，可與美國和西班牙捐給烏國的鷹式飛彈系統相輔相成。

美國雷神公司所研發的MIM-23鷹式飛彈是中程地對空飛彈。烏國總計可部署多達十五套鷹式飛彈系統，每套至少配備六具三聯裝飛彈發射架。

二○二二年二月俄羅斯全面入侵烏國之際，烏國空軍擁有約五十套Ｓ-300飛彈及其他前蘇聯時期的地對空飛彈系統。烏國迄今已將多數前蘇聯時期的飛彈系統汰換為更現代的西方系統，其中包括美製愛國者飛彈系統。

假設扣除戰鬥損失並加上受贈設備後，烏國防空部隊大致維持相同規模，鷹式飛彈系統可能占其中近三分之一。台灣雖然從未公開力挺烏克蘭抵抗俄羅斯，卻是烏國的重要援助者。

台灣的鷹式飛彈系統已有六十多年歷史。這套飛彈系統不但簡易可靠，還配備具高度機動性的發射器，易於升級，也可對抗速度較慢的無人機、巡弋飛彈和有人駕駛的飛機。

此外，鷹式飛彈系統亦可與烏國目前使用的另款較現代防空系統相容，也就是「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）。

據報早在二○二三年夏天，美國官員就和台灣商討回購約十餘套鷹式飛彈系統，加上約一百具發射器。台灣軍方自二○一五年開始將鷹式飛彈除役，改採國造飛彈系統，並引進NASAMS。