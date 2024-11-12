俄空襲炸毀烏東前線附近水壩 烏克蘭憂大淹水
烏克蘭當局表示，俄羅斯今天的空襲摧毀烏東頓內茨克（Donetsk）地區前線附近的一座水壩，警告附近村莊恐受到水位上升威脅。
法新社報導，烏克蘭還表示，俄羅斯的攻擊在烏國中部造成至少3人死亡，克利福洛市（Kryvyi Rih）的救援行動正在進行中。
俄烏週末發動大規模無人機攻擊，在川普當選美國總統後，美國對烏克蘭的長期援助是否持續也懸而未決。
俄羅斯入侵烏克蘭至今已近3年。
俄軍目前正在頓內茨克地區快速推進，逼近庫拉霍韋鎮（Kurakhove）。庫拉霍韋鎮位於水庫旁邊，戰前人口約1萬人。
頓內茨克州州長菲拉什金（Vadym Filashkin）表示：「俄羅斯人破壞了庫拉霍韋水庫的水壩，這次攻擊可能威脅頓內茨克和第聶伯羅（Dnipro）地區沃夫恰河（Vovcha River）附近居民。」
他在社群媒體發文說：「截至16時，維理科諾沃西爾基夫斯卡（Velykonovosilkivska）社區內的河流水位已上升1.2公尺。目前尚未接獲淹水通報！」
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