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金正恩簽署政令 批准北韓與俄羅斯防務合作協議

中央社／ 首爾12日綜合外電報導

北韓官方媒體今天報導，北韓已批准一項與俄羅斯之間具有里程碑意義的國防協議，在莫斯科與烏克蘭戰爭期間深化兩國安全合作。

綜合法新社和路透社報導，據北韓中央通信社（KCNA）所稱，這項協議「作為（金正恩的）政令已獲批准」，並稱這位北韓領導人為「朝鮮民主主義人民共和國國務委員長」。

在此之前，俄羅斯國會議員上週一致表決通過後，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）已將這項協議簽署成法。

北韓中央通信社說：「協議將從雙方交換批准書之日起生效。」

北韓已成為俄羅斯全面進攻烏克蘭最直言不諱且最重要的支持者之一。

長期以來，西方國家一直指控平壤向莫斯科提供用於烏克蘭戰爭的砲彈和飛彈，但最近數週，據報有數以千計北韓軍人抵達俄國準備參戰，代表北韓對俄羅斯的支援有所升級。

蒲亭今年6月訪問平壤期間，與金正恩簽署了「全面戰略夥伴關係條約」，其中部分內容提到，兩國有義務在對方遭受攻擊時「立即」提供軍事援助，並進行國際合作以抗衡西方制裁。

北韓外交部長崔善姬（Choe Son Hui）最近造訪莫斯科，還說北韓將「堅定支持我們的俄羅斯同志，直到勝利之日」。

南韓、烏克蘭和西方國家援引情報報告指出，北韓已派遣約1萬名軍人到俄羅斯。美國官員和烏克蘭國防部長表示，其中一些北韓士兵曾在烏克蘭邊境附近的庫斯克（Kursk）地區參與戰鬥。

西方國家也擔心，俄羅斯正在向北韓提供可能推進平壤核武計畫的技術支援，作為北韓派兵的交換條件。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上週表示，北韓軍隊在與烏軍的戰鬥中遭受傷亡，雙方之間的首次武裝衝突「為全球不穩定開啟了新篇章」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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