川普派任駐聯合國大使曾反對援烏 批哈佛對中共低頭

聯邦眾議員史蒂芬尼克將出任川普新政府的駐聯合國大使。她挺以色列立場鮮明；曾對援助烏克蘭預算投反對票；近期就哈佛大學處理台裔學生抗議中國大使謝鋒事件，曾批哈佛對中共低頭。

40歲的史蒂芬尼克（Elise Stefanik）是代表紐約州第21選區的眾議員。她自2015年擔任眾議員至今，前一年當選時僅30歲，是眾議院史上最年輕的女性當選人。

美國「新聞週刊」（Newsweek）今天報導，史蒂芬尼克出任聯合國大使，有3大優先議題，分別是以色列、烏克蘭與中國，並整理她過去的立場。

史蒂芬尼克近一年成為新聞焦點，主要是去年底在聽證會就美國大學處理學生抗議以色列轟炸加薩走廊的示威潮，對哈佛大學、賓州大學、麻省理工學院的校長提出質疑，公開呼籲他們下台。聽證會後，賓大、哈佛的校長接連辭職。

美國媒體普遍報導，史蒂芬尼克一直是以色列的堅定支持者。她也一再呼應以色列的主張，即不應再提供資金給「聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署」（UNRWA），理由是這個機構已經被巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）滲透。

史蒂芬尼克與部分共和黨人一樣，反對美國持續對烏克蘭提供軍事援助。眾議院4月表決美國總統拜登（Joe Biden）提出的援烏法案，金額608億美元（約新台幣1兆9700億元），以對抗俄羅斯的侵略。史蒂芬尼克投下反對票。

她當時說，在俄烏戰爭前，她一直主張加強烏克蘭的嚇阻力、支持烏克蘭增強自衛能力，包括提供致命武器、彈藥和訓練等；但是在拜登政府未能解決美國的邊境危機前，她不支持將數十億美元的納稅錢用於提供烏克蘭非致命性武器。

眾議院當時也表決對拜登提出援助以色列、台灣的法案，史蒂芬尼克投贊成票。

至於史蒂芬尼克對中國的立場，「新聞週刊」指出，她最近曾就哈佛大學處理學生抗議中國駐美大使謝鋒到學校演講一事，批評哈佛大學對中共卑躬屈膝。

這起事件指的是，台裔哈佛生吳亭樺與西藏學生等人利用謝鋒4月到校演講的機會，抗議中國打壓人權。吳遭一名主辦活動的中國學生暴力拖離會場。美國國會「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」要求哈佛說明如何處理中共的跨國鎮壓。哈佛大學說，抗議學生受到4天留校察看的處分，校方向中國學生道歉。

史蒂芬尼克透過新聞稿批評，哈佛大學完全被敵對勢力腐蝕、對中共卑躬屈膝，「我們不能允許美國高等教育機構成為中共實施跨國鎮壓的工具」。

綜合媒體報導，史蒂芬尼克並非一開始就屬於川普「讓美國再度偉大」（MAGA）的陣營，而是比較偏共和黨建制派。她曾於前總統小布希（George W.Bush）任內在白宮工作，也曾擔任前眾議院議長萊恩（Paul Ryan）的幕僚。

川普第一任內，史蒂芬尼克逐漸轉向力挺川普。眾議院2019年以川普濫用權力、妨礙國會調查為由，對川普提出彈劾，史蒂芬尼克極力為他辯護。川普2021年呼籲支持者，阻撓國會認證選舉結果，她也在國會投下反對認證拜登勝選的一票。

她曾說，她轉向支持川普，因為這是她的選民所希望的。

紐約時報（Th New York Times）今天報導，史蒂芬尼克因2019年的彈劾案，成為川普的重要盟友。她對外交與國安議題的經驗「相對有限」。

史蒂芬尼克將取代現任駐聯合國大使湯瑪斯－葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield），後者為職業外交官，拜登上任後擔任該職務至今。史蒂芬尼克的人事案，須經參議院審查。她的眾議院職缺，將會進行補選。