俄軍集結 擬奪庫斯克失土

紐約時報十日報導，美國與烏克蘭官員指稱，俄羅斯已集結一支五萬人的部隊，其中包括北韓（下稱朝）援軍，準備奪回烏軍奪占的俄國庫斯克地區。據美方最新評估，由於莫斯科無需抽調在烏東的俄軍，讓俄方能在多條戰線同時施壓烏軍。

俄軍正持續奪回烏軍今年在庫斯克奪占的部分領土。美國官員說，俄軍一直用飛彈及大砲攻擊烏軍陣地，但迄未展開大規模攻擊；烏國官員預料，俄方有朝軍參戰的攻勢將於未來幾天內展開。

與此同時，美國總統當選人川普即將重返白宮，他已表明將很快結束俄烏戰爭。儘管川普對他將如何辦到少有著墨，但副總統當選人范斯已勾勒一項計畫，將同意俄國保有已占領的烏國領土。

若干美國軍事和情報官員對烏克蘭的整體前景愈來愈悲觀。他們指出俄軍在庫斯克和烏東持續攻城掠地，而烏國受挫的部分原因，在於無法解決關鍵的兵力短絀。

一位西方官員說，烏軍八月奇襲庫斯克，反而稀釋其在烏東戰場的兵力，因此難以抵禦俄軍在烏東的攻勢。但該官員與幾位美國官員說，烏軍在庫斯克仍有堅強防線，至少能守住一段時間。

西方及烏國官員也提到，朝軍到達俄國是俄烏開戰兩年多來，情勢的重大升級。美國官員指出，北韓已派一萬多名部隊和俄軍在庫斯克聯手。這些朝軍官兵穿俄軍制服，裝備也由俄方提供，但他們大概會在其獨立的單位作戰。

俄朝兩軍正在庫斯克西部地區訓練。烏國官員說，俄方已提供朝軍機關槍、狙擊步槍、反戰車飛彈及火箭推進榴彈。美國官員也說，俄方持續在火砲、基本步兵戰術和清除戰壕上訓練朝軍。這顯示至少部分朝軍將開赴前線，直面烏軍挖掘的防禦陣地。