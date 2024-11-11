給點時間觀察 法外長：烏克蘭和盟國不應預判川普將如何處理俄烏戰爭
英國天空新聞報導，法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）11日表示，烏克蘭和西方盟國不應憑預想判斷川普會如何處理烏克蘭衝突。
美國總統當選人川普競選期間多次批評美國援烏，並稱上任後24小時內結束烏克蘭戰爭，但沒說明細節。此外，消息人士曾透露，川普曾私下表示有辦法施壓烏克蘭放棄某些領土，達到讓俄烏戰爭畫下句點的目的。
巴霍表示，「我們絕不應憑預想判斷」第二任川普政府對烏克蘭可能產生的意義，並告訴「巴黎和平論壇」（Paris Peace Forum），「我們必須給點時間」。
巴霍補充，任何新措施都必須確保，是由烏克蘭自行決定參與談判進程的時機和條件。他說，同時西方盟國必須提供烏方一切必要手段，擊退入侵的俄羅斯軍隊。
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