烏軍總司令：俄軍集結兵力欲奪回庫斯克 持續攻打烏東

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基今天表示，俄羅斯正試圖以數萬名士兵把烏克蘭軍隊趕出西部庫斯克州（Kursk），奪回夏季丟失的領土，同時，俄軍在烏克蘭東部的攻勢仍在繼續。

瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）發表上述評論的前一天，紐約時報報導，莫斯科當局已在接壤烏克蘭的地區集結一支包含北韓士兵在內、多達5萬人的部隊，準備發動攻擊。

路透社報導，瑟爾斯基在通訊應用程式Telegram寫道：「（俄國部隊）正在執行軍事領導層的命令，試圖將我軍逐出，並深入我們所控制的領土。」

西方國家、南韓和烏克蘭都表示，北韓已派兵至俄國。

俄方既未證實或否認其境內有北韓士兵，不過俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）9日簽署一項與平壤當局的戰略夥伴協議，其中包括雙邊共同防禦條款。

瑟爾斯基在聲明中表示，庫斯克州行動仍然成功轉移俄軍的注意力，阻止他們在烏東前線發動更猛烈的攻擊。

他說：「數以萬計來自俄羅斯最精銳突擊部隊的敵軍本會猛攻我們在波克羅夫斯克（Pokrovsk）、庫拉霍夫（Kurakhiv）和托列茨克（Toretsk ）方向的陣地，這會讓前線情勢顯著惡化。」

另一方面，俄國夜間對烏克蘭南部的空襲造成至少6人喪生、21人受傷，傷者中包括5名孩童，並導致多棟建築起火。

地區州長在Telegram上表示，尼古拉耶夫州（Mykolaiv）有5人死亡，札波羅熱州（Zaporizhzhia）則有1人喪命，傷者中包括5名年齡介於4歲至17歲間的孩童，當地還有一棟住宅大樓被毀。