70架無人機襲俄 開戰以來最大規模

法新社報導，俄羅斯國防部表示，俄國防空部隊十日在莫斯科等六個地區，短短三小時就擊落七十架烏克蘭無人機，光是在莫斯科就擊落卅四架，是莫斯科自開戰以來所受最大規模攻擊。

莫斯科的三個機場也因襲擊被迫暫時關閉，攻擊還造成一名五十二歲婦女受傷，及莫斯科州的斯塔諾沃村兩棟房屋起火。

烏克蘭首都基輔經常成為俄軍大規模空襲目標，而俄國首都莫斯科遭到的攻擊則少很多。

俄國國防部表示，有三十四架烏克蘭無人機在莫斯科州被擊落，其餘分別在布揚斯克、庫斯克等地。

莫斯科州州長沃羅比奧夫十日表示，無人機襲擊的規模「很大」，受傷婦女已送醫，於加護病房接受治療，「她的臉部、脖子和雙手被灼傷」。

美國ＣＮＮ已聯絡烏克蘭官員尋求評論。

烏克蘭總統澤倫斯基十日也表示，俄羅斯於夜間向烏國出動一四五架無人機，創俄烏戰爭迄今單次夜間襲擊的數量之最。

法新社報導，澤倫斯基於社群媒體發文寫道：「俄羅斯昨晚對烏克蘭出動破紀錄的一四五架見證者及其他攻擊型無人機。」他還呼籲烏克蘭的西方夥伴加強軍援，以協助防衛烏國空域。