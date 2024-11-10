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莫斯科遇開戰來最大規模襲擊 俄羅斯三小時擊落70架無人機、3機場關閉

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莫斯科遇開戰來最大規模襲擊 俄羅斯三小時擊落70架無人機、3機場關閉

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
俄羅斯官員10日在莫斯科州蘇菲諾村遭遇無人機攻擊後，調查一輛被燒毀的車輛。法新社
俄羅斯官員10日在莫斯科州蘇菲諾村遭遇無人機攻擊後，調查一輛被燒毀的車輛。法新社

法新社報導，俄羅斯國防部表示，俄國防空部隊10日在莫斯科等六個地區，短短三小時就擊落70架烏克蘭無人機，光是在莫斯科就擊落34架，是莫斯科自開戰以來所受最大規模攻擊。

莫斯科的三個機場也因襲擊被迫暫時關閉，攻擊還造成一名52歲婦女受傷，及莫斯科州的斯塔諾沃村（Stanovoye）兩棟房屋起火。

烏克蘭首都基輔經常成為俄軍大規模空襲目標，而俄國首都莫斯科遭到的攻擊少很多。

俄國國防部表示，有34架烏克蘭無人機在莫斯科州被擊落，其餘分別在布揚斯克（Bryansk）、奧羅夫（Orlov）、卡盧加（Kaluga）、圖拉（Tula）和庫斯克（Kursk）等地被擊落。

莫斯科州州長沃羅比奧夫（Andrei Vorobyov）10日表示，無人機襲擊的規模「很大」，受傷婦女已送醫，於加護病房接受治療，「她的臉部、脖子和雙手被灼傷」。

美國CNN已聯絡烏克蘭官員尋求評論。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 無人機 空襲 莫斯科

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