俄羅斯遇最大規模無人機攻擊！摧毀70架烏國無人機 莫斯科3機場急關閉
俄羅斯國防部表示，俄方今天擊落34架以首都莫斯科為攻擊目標的烏克蘭無人機。這是俄國2022年2月全面入侵烏克蘭後，莫斯科遭遇過的最大規模攻擊。
法新社報導，俄國官員指出，這波攻擊迫使莫斯科3座機場暫時關閉，造成1位52歲婦人受傷，並導致莫斯科州一座村莊的2棟民房起火。
烏克蘭首都基輔時常淪為大批俄軍無人機和飛彈的空襲目標，而莫斯科面臨的攻擊較不那麼頻繁。
俄羅斯國防部還說，防空部隊於格林威治標準時間4時至7時之間，總計在國內6個地區摧毀70架烏克蘭無人機，其中34架是在莫斯科州上空擊落。
莫斯科州地方官員表示，擊落無人機的地點有拉曼斯柯耶（Ramenskoye）、柯羅納（Kolomna）以及杜莫迪多沃（Domodedovo）。
俄羅斯媒體公布到網路的一段影片顯示，有1棟房子起火，看似位於拉曼斯柯耶。
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