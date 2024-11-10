快訊

11月首次4颱並立！準颱風天兔最快今晚生成 路徑轉折關鍵時間點曝

石破茂恭賀川普勝選「通話僅5分鐘」 自民黨幹部曝原因

影／閃避不及釀事故！國道六號埔里隧道4車連環撞 驚險瞬間曝光

俄羅斯遇最大規模無人機攻擊！摧毀70架烏國無人機 莫斯科3機場急關閉

中央社／ 莫斯科10日綜合外電報導
俄羅斯國防部表示，俄方今天擊落34架以首都莫斯科為攻擊目標的烏克蘭無人機。這是俄國2022年2月全面入侵烏克蘭後，莫斯科遭遇過的最大規模攻擊。圖為11月10日，莫斯科斯塔諾沃耶村發生無人機攻擊後，救援人員正努力撲滅一棟房屋的火災。法新社
俄羅斯國防部表示，俄方今天擊落34架以首都莫斯科為攻擊目標的烏克蘭無人機。這是俄國2022年2月全面入侵烏克蘭後，莫斯科遭遇過的最大規模攻擊。圖為11月10日，莫斯科斯塔諾沃耶村發生無人機攻擊後，救援人員正努力撲滅一棟房屋的火災。法新社

俄羅斯國防部表示，俄方今天擊落34架以首都莫斯科為攻擊目標的烏克蘭無人機。這是俄國2022年2月全面入侵烏克蘭後，莫斯科遭遇過的最大規模攻擊。

法新社報導，俄國官員指出，這波攻擊迫使莫斯科3座機場暫時關閉，造成1位52歲婦人受傷，並導致莫斯科州一座村莊的2棟民房起火。

烏克蘭首都基輔時常淪為大批俄軍無人機和飛彈空襲目標，而莫斯科面臨的攻擊較不那麼頻繁。

俄羅斯國防部還說，防空部隊於格林威治標準時間4時至7時之間，總計在國內6個地區摧毀70架烏克蘭無人機，其中34架是在莫斯科州上空擊落。

莫斯科州地方官員表示，擊落無人機的地點有拉曼斯柯耶（Ramenskoye）、柯羅納（Kolomna）以及杜莫迪多沃（Domodedovo）。

俄羅斯媒體公布到網路的一段影片顯示，有1棟房子起火，看似位於拉曼斯柯耶。

俄烏戰爭 俄羅斯 國防部 烏克蘭 空襲 莫斯科 飛彈

延伸閱讀

不代表川普發言？幕僚受訪BBC放話烏克蘭「想奪回失土得靠自己」

俄羅斯北韓防務合作協議 俄總統完成簽署立法

中無人機秀「異構蜂巢任務箱」 傑作比美軍想的更進一步

國軍無人機反制系統有弊？陸軍與得標廠商均嚴辭否認

相關新聞

黃春生曝援烏唯一陸籍志願兵身亡 彭陳亮曾言：若陣亡希望能覆蓋台灣國旗

有消息指出，當前俄烏戰爭中唯一一名中國籍的烏克蘭志願兵彭陳亮日前已經陣亡。彭陳亮生前不認同中共，而是認同美國、台灣，因此...

俄羅斯遇最大規模無人機攻擊！摧毀70架烏國無人機 莫斯科3機場急關閉

俄羅斯國防部表示，俄方今天擊落34架以首都莫斯科為攻擊目標的烏克蘭無人機。這是俄國2022年2月全面入侵烏克蘭後，莫斯科...

俄軍推進、北韓軍隊準備加入 烏克蘭總司令：烏抗俄挑戰愈發嚴峻

烏克蘭最高軍事指揮官瑟爾斯基今天表示，隨著俄羅斯軍隊的推進、北韓軍隊準備加入克里姆林宮的行動，烏克蘭在對抗俄國入侵的過程...

勝利計畫已被西方打臉 澤倫斯基繼續宣傳別有用心？

烏克蘭總統澤倫斯基過去幾周向西方領導人推銷其「勝利計畫」，要求西方國家讓烏克蘭使用西方援助的長程武器打擊俄國境內軍事目標、立即受邀加入北約，還要求取得戰斧飛彈。這些要求全被打回票，西方國家官員說勝利計畫除了要求更多軍援，看不出來如何讓烏克蘭勝利。不過，分析家認為，澤倫斯基積極宣傳這項被西方斥為不切實際的計畫，其實別有用心。

川普不挺所以動作快！拜登加速軍援烏克蘭 500多枚飛彈幾周內到位

華府趕在川普新政府明年1月上任前，加快對烏克蘭的軍事援助與交付，包含接下來幾周將運送超過500枚攔截飛彈到烏克蘭，不過現...

不代表川普發言？幕僚受訪BBC放話烏克蘭「想奪回失土得靠自己」

美國總統當選人川普的資深幕僚藍薩（Bryan Lanza）受訪透露，川普新政府對俄烏戰爭的優先要務是建立和平，而非協助烏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。