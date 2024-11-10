黃春生曝援烏唯一陸籍志願兵身亡 彭陳亮曾言：若陣亡希望能覆蓋台灣國旗

有消息指出，當前俄烏戰爭中唯一一名中國籍的烏克蘭志願兵彭陳亮日前已經陣亡。彭陳亮生前不認同中共，而是認同美國、台灣，因此有謠傳他是陣亡的台灣志願兵。

牧師黃春生下午在社群媒體臉書上發布這項消息。他告訴中央社記者，消息是來自烏克蘭軍團的台灣志願兵，由於網上謠傳彭陳亮是第3名台灣陣亡戰士，因此特別發文澄清。

他說，29歲的彭陳亮（Farias）來自雲南省，因為想到烏克蘭對抗俄羅斯的集（極）權，他在X平台發表親烏反俄、親台反共的言論，被人檢舉，被公安抓捕關在看守所7個月。之後，他毅然決然離開中國，去到烏克蘭加入國際軍團。

黃春生表示，彭陳亮與烏克蘭軍團一營的合約到期之前，他申請轉到二營續約，那裡有吳忠達等3名台灣志願兵。但在轉換營隊之前，他最後一次出任務，不幸被砲彈擊中陣亡。

這篇文章還說，彭陳亮在2024年4月抵達烏克蘭前後，曾被一名中國人騙走上千美元，對方稱要幫他辦理相關手續，但卻拿錢走人，使彭陳亮陷入生活困境，幸得台灣志願兵及當地人的幫助。

文章說，彭陳亮曾表達非常嚮往台灣的民主自由，希望有一天能夠來台灣，「他曾說如果陣亡，他希望能夠覆蓋台灣國旗，因為他不當中國人，他也希望將他的遺體葬在烏克蘭的自由之地」。

黃春生的貼文還附上彭陳亮的照片，指他曾在美方軍事訓練營接受培訓，但培訓基地不在美國本土。彭陳亮很喜歡美國的民主自由，並一直穿著美國國旗的軍服。曾有人問他是不是美國人，他以英文回答自己是美國人，「精神上的美國人」。

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，俄烏戰爭至今尚未結束。中國表面維持中立，但外界認為其立場更傾向俄羅斯。在西方國家孤立俄羅斯的同時，中國加深了與俄國的貿易和外交關係，美國並指責中國向俄國運送可供製造軍火的關鍵零部件。