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俄軍推進、北韓軍隊準備加入 烏克蘭總司令：烏抗俄挑戰愈發嚴峻

中央社／ 基輔9日綜合外電報導
烏克蘭最高軍事指揮官瑟爾斯基（圖）今天表示，隨著俄羅斯軍隊的推進、北韓軍隊準備加入克里姆林宮的行動，烏克蘭在對抗俄國入侵的過程中，面臨越來越多的困難。路透資料照
烏克蘭最高軍事指揮官瑟爾斯基（圖）今天表示，隨著俄羅斯軍隊的推進、北韓軍隊準備加入克里姆林宮的行動，烏克蘭在對抗俄國入侵的過程中，面臨越來越多的困難。路透資料照

烏克蘭最高軍事指揮官瑟爾斯基今天表示，隨著俄羅斯軍隊的推進、北韓軍隊準備加入克里姆林宮的行動，烏克蘭在對抗俄國入侵的過程中，面臨越來越多的困難。

瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）在社群平台臉書（Facebook）寫道，他告訴美國歐洲司令部（US European Command）指揮官卡沃里（Christopher Cavoli）說：「局勢仍然充滿挑戰，並顯示出升高的跡象。」

瑟爾斯基說：「敵人利用其數量優勢，正持續進攻，主要集中在東部城鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）和庫拉霍韋（Kurakhove）方向。」

烏克蘭參謀總部今晚報告指出，庫拉霍韋附近的村莊周圍發生40起武裝衝突。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，有1萬1000名北韓士兵已抵達俄羅斯，特別是在南部庫斯克（Kursk）地區；烏軍8月在庫斯克發動大規模反攻。

俄烏戰爭 俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭 社群

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