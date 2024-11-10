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不代表川普發言？幕僚受訪BBC放話烏克蘭「想奪回失土得靠自己」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統當選人川普（右）9月底與烏克蘭總統澤倫斯基（左）在紐約會晤。美聯社
美國總統當選人川普（右）9月底與烏克蘭總統澤倫斯基（左）在紐約會晤。美聯社

美國總統當選人川普的資深幕僚藍薩（Bryan Lanza）受訪透露，川普新政府對俄烏戰爭的優先要務是建立和平，而非協助烏克蘭奪回被俄羅斯占據的領土，還說烏克蘭如果想拿回克里米亞等失土「得靠自己」。

衛報報導，藍薩接受英國廣播公司（BBC）的訪問在9日播出，藍薩談到，「如果澤倫斯基在談判時堅持擁有克里米亞才能實現和平，我們要告訴澤倫斯基，克里米亞已經不屬於烏克蘭了。」藍薩從2016年起擔任川普競選活動顧問。

藍薩還說，「如果澤倫斯基的首要任務是奪回克里米亞，並讓美國士兵為此而戰，那麼你只能自食其力。」他強調，對於川普政府來說，首要任務是「建立和平並停止殺戮」。

川普政府交接團隊的一名發言人當日不具名回應說，藍薩是競選合約聘雇人員，並不代表川普發言。

川普在競選中揚言「一天之內」結束俄烏戰爭，但並未提出具體作法，外界普遍憂心所謂結束是撤銷對烏克蘭的支持，迫使基輔將勝利拱手讓給俄羅斯。

衛報指出，俄羅斯官員9日表示，對於聽取川普結束戰爭的提議保持開放態度。而美聯社報導，俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）透露，莫斯科和華府正透過「閉門管道」，就烏克蘭問題「交換訊息」。但他並未說明這種交流是與現任政府或川普及其新政府成員。

雷雅布可夫接受俄羅斯國際傳真社（Interfax）採訪表示，俄羅斯的準備程度取決於川普的提議「是涉及推展和解」，而非進一步給予基輔任何方面的援助。

而烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha）告訴記者，烏克蘭已經準備好與川普政府合作。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 烏克蘭 美國

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