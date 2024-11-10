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俄羅斯北韓防務合作協議 俄總統完成簽署立法

中央社／ 莫斯科9日綜合外電報導

根據今天公布的法令，莫斯科與平壤的防務合作協議已由俄羅斯總統普亭簽署並完成立法程序，其中包括雙邊共同防禦條款。

普亭（Vladimir Putin）在6月訪問北韓期間簽署這份協議，當時北韓領導人金正恩還讚美普亭是北韓「最親愛的友人」。

繼俄羅斯下議院上月批准該協議，上議院本週也跟進批准。此後普亭簽署相關法令，該法令於今天發布於政府官方網站，並概述立法程序。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本月7日表示，北韓已向俄國派遣1萬1000名士兵，其中部分士兵在俄國南部庫斯克（Kursk）地區與基輔軍隊作戰期間出現傷亡。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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