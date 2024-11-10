川普幕僚：優先要務是烏克蘭和平 而非助烏奪回失土

中央社／ 倫敦9日綜合外電報導

美國總統當選人川普的高階幕僚藍薩在今天播出的專訪中表示，新政府在烏克蘭的首要任務將是「建立和平」，而非協助基輔奪回包括克里米亞在內的失地。

路透報導，長年擔任川普顧問的藍薩（Bryan Lanza）告訴英國廣播公司（BBC），川普政府將要求烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）提出「符合現實的和平願景」。

他說，「如果澤倫斯基總統在談判桌前說，『除非我們擁有克里米亞（Crimea），我們才能實現和平』，那就表示他不是認真的。克里米亞已經不屬於烏克蘭了。」

「如果澤倫斯基的首要任務是奪回克里米亞，並讓美國士兵為此而戰，那麼你就只能靠自己了。」

藍薩強調，對於川普政府來說，首要任務是「建立和平並停止殺戮」。

「對於烏克蘭，我們想說…你認為符合現實的和平願景是什麼？我們討論的不是勝利願景，而是和平願景。讓我們開始進行坦誠的對話。」

俄羅斯於2014年併吞克里米亞半島。在全面入侵烏國超過2年半後，俄軍已控制該國近20%的領土。

澤倫斯基曾一再表示，只有徹底驅逐俄軍並歸還包括克里米亞在內的所有俄占領土，才能建立和平，他上月提出的「勝利計畫」也保留了這項條款。他還要求讓烏克蘭無條件加入北大西洋公約組織（NATO），此項計畫一直受到莫斯科的強烈反對與批評。

在戰爭初期，俄軍向烏克蘭首都基輔推進失敗，但近月來已攻陷一系列烏東戰線的村莊。

克里姆林宮領導人普亭（Vladimir Putin）6月曾表示，和談的條件包括烏克蘭必須放棄莫斯科併吞的4個地區，儘管莫斯科尚未完全掌控這些地區。

川普在競選期間揚言，他將在「一天之內」找到結束俄烏戰爭的解決方案，但他並未說明具體做法為何。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

執行長馬斯克選對邊 特斯拉市值重返1兆美元

川普回來了！鋼廠兩種心情 燁輝、盛餘等外銷廠有壓

白宮：川普受邀於13日前往橢圓形辦公室會晤拜登

須效忠川普 參議員麥克李等4人被點名任司法部長

相關新聞

川普、澤倫斯基 美選隔天通話

美媒Axios獨家報導，美國總統當選人川普選後隔天（六日）就與烏克蘭總統澤倫斯基通話廿五分鐘，特斯拉執行長馬斯克也參與了...

連2天遭俄無人機攻擊釀1死13傷 烏克蘭敖德薩州長：數棟大樓受損

烏克蘭敖德薩州（Odesa）州長基佩爾（Oleh Kiper）今天表示，俄羅斯夜間以無人機對黑海（Black Sea）港...

川普勝選帶來多變數 歐盟外長赴烏克蘭重申支持

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾今天抵達基輔，向烏克蘭保證歐洲對其支持不變。他是美國共和黨總統候選人、前總統川普勝選...

路透：五角大廈開放承包商在烏克蘭維修武器

美國官員今天告訴路透社，為了協助烏克蘭對抗俄羅斯，總統拜登政府在僅剩的任期中，決定開放國防承包商在烏克蘭維修美方提供的武...

美媒：川普選後隔天與澤倫斯基通話 馬斯克在線上

美國新聞網站Axios8日獨家報導，美國總統當選人川普選後隔天就與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensk...

北韓派軍援俄侵烏 北約與亞太盟友強烈譴責

北大西洋公約組織（NATO）成員國與日本、南韓和紐澳等亞太盟友今天聲明，強烈譴責北韓部署軍隊支援俄羅斯侵略烏克蘭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。