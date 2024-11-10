川普、澤倫斯基 美選隔天通話

美媒Axios獨家報導，美國總統當選人川普選後隔天（六日）就與烏克蘭總統澤倫斯基通話廿五分鐘，特斯拉執行長馬斯克也參與了談話。

知情人士說，澤倫斯基正面看待兩人在美選後隨即通話，通話內容也讓他稍微放心；就在他祝賀川普當選後，川普說他會支持烏克蘭。在這次通話中，一旁的馬斯克也表達會持續透過旗下星鏈衛星網路支持烏克蘭。

另據美國公共電視網（PBS）和Politico報導，烏克蘭高官證實確有此事，過程中川普還問澤倫斯基要不要跟馬斯克講兩句，澤倫斯基同意後，兩人就聊了幾分鐘，澤倫斯基感謝馬斯克提供星鏈，馬斯克再將電話還給川普，讓川普和澤倫斯基繼續聊。

Axios報導，這通電話凸顯馬斯克在川普第二任期的影響力。綜合川普團隊與澤倫斯基團隊近兩個月來的私下對話，包含川普和澤倫斯基六日的通話，讓烏方稍微放心。澤倫斯基將這麼快就能跟川普通電話視為正面訊號，而且氣氛不錯，既沒增添澤倫斯基對川普將回歸白宮的焦慮，也沒令澤倫斯基感到絕望。但兩人並未談到川普計畫如何結束俄烏戰爭，或美國未來將如何援烏。

據外媒報導，自川普當選以來，還尚未與俄羅斯總統普亭通話，普亭七日公開祝賀川普勝選。

另據彭博資訊、路透及俄國國際傳真社九日報導，俄國外交部副部長雷雅布可夫說，莫斯科與華府正透過軍事及政治層級的祕密管道，定期交換俄烏戰爭的相關訊息。他還說，儘管川普此次競選時矢言會在廿四小時內使俄烏戰爭畫下句點，但俄方視之為選舉語言，俄方仍準備好聽聽川普對解決這場戰爭的提案。但雷雅布可夫強調，不可能有簡單的解決方案。

報導稱，雷雅布可夫前述說法反映出，即使美俄關係降至上世紀冷戰結束以來新低點，兩國至少仍保有一些有關已鏖戰二年多的俄烏戰爭互動。