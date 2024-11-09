快訊

疑幻聽…北捷車廂持美工刀劃傷高中生 逞凶女遭檢方聲押

連2天遭俄無人機攻擊釀1死13傷 烏克蘭敖德薩州長：數棟大樓受損

中央社／ 基輔9日綜合外電報導
烏克蘭敖德薩州州長基佩爾今天表示，俄羅斯夜間以無人機對黑海港市敖德薩發動攻擊，造成1人死亡、13人受傷，傷者中包括2名男孩。圖／路透社
烏克蘭敖德薩州州長基佩爾今天表示，俄羅斯夜間以無人機對黑海港市敖德薩發動攻擊，造成1人死亡、13人受傷，傷者中包括2名男孩。圖／路透社

烏克蘭敖德薩州（Odesa）州長基佩爾（Oleh Kiper）今天表示，俄羅斯夜間以無人機對黑海（Black Sea）港市敖德薩發動攻擊，造成1人死亡、13人受傷，傷者中包括2名男孩。

路透社報導，基佩爾指出，這是敖德薩市連續第2天遭到俄國無人機攻擊，數棟住宅大樓、私人住宅、商業大廈和數十輛私家車在這次襲擊中受損。

基佩爾在通訊應用程式Telegram寫道：「敵方夜間再次以攻擊無人機襲擊敖德薩與周邊地區。1人死亡、13人受傷，傷者中有2名兒童。」

檢察官表示，這2名孩童分別為4歲與16歲。

烏克蘭空軍表示，俄國針對烏克蘭南部敖德薩及周邊地區發射了51架無人機，並提到烏克蘭防空部隊與無人機機動搜索小組擊落了其中32架。

烏克蘭空軍也提到，有18架無人機「失去作用」，這可能意味著他們受到電子作戰系統阻撓。

烏克蘭公共廣播公司Suspilne引述當地居民說法報導，俄國無人機還在敖德薩市其中一個區引發大火。

該市其他媒體也發布汽車和建築物起火，濃煙直竄天際的影像。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

「台海殺器」 超大型攻擊無人機彩虹9 掛3枚超音速導彈

中無人機秀「異構蜂巢任務箱」 傑作比美軍想的更進一步

無人機產業園區花公帑買地蓋廠 立委批：廠商全靠政府養？

國軍無人機反制系統有弊？陸軍與得標廠商均嚴辭否認

相關新聞

連2天遭俄無人機攻擊釀1死13傷 烏克蘭敖德薩州長：數棟大樓受損

烏克蘭敖德薩州（Odesa）州長基佩爾（Oleh Kiper）今天表示，俄羅斯夜間以無人機對黑海（Black Sea）港...

川普勝選帶來多變數 歐盟外長赴烏克蘭重申支持

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾今天抵達基輔，向烏克蘭保證歐洲對其支持不變。他是美國共和黨總統候選人、前總統川普勝選...

美媒：川普選後隔天與澤倫斯基通話 馬斯克在線上

美國新聞網站Axios8日獨家報導，美國總統當選人川普選後隔天就與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensk...

北韓派軍援俄侵烏 北約與亞太盟友強烈譴責

北大西洋公約組織（NATO）成員國與日本、南韓和紐澳等亞太盟友今天聲明，強烈譴責北韓部署軍隊支援俄羅斯侵略烏克蘭

川普計畫「迅速和平協議」停戰 澤倫斯基潑冷水：要公平結局

烏克蘭總統澤倫斯基7日赴匈牙利布達佩斯出席歐洲政治共同體（EOC）峰會時，對美國總統當選人川普計畫在莫斯科與基輔之間達成...

烏軍首入侵砲襲俄國庫斯克 兩國駁火居民成夾縫犧牲者

烏軍2個多月前突然入侵俄羅斯西部，當地俄國民眾的遭遇不明，鄰近俄羅斯庫斯克州的柯倫內沃（Korenevo）村的附近居民宣稱，烏軍曾對逃跑的平民開槍，但烏克蘭否認這些指控，雙方的主張都無法獲得獨立核實。據柯倫內沃村居民表示，烏克蘭人一直對當地進行間歇性砲擊，但沒有收到地方官員警告，導致許多當地居民沒料到戰爭即將到來，而傻傻留在家裡遭受攻擊。 烏軍入侵庫斯克，為烏克蘭政府帶來道德負擔。面對俄烏戰事不斷，儘管烏軍在聲明強調，他們在庫斯克沒有「違反日內瓦公約的紀錄」，但平民遇害是事實，哪一邊軍隊動手不得而知，人民在無情砲火下，成為最無辜又無助的犧牲者。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。