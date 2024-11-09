烏克蘭高層證實 馬斯克參與川普和澤倫斯基通話
1名烏克蘭高階官員今天告訴法新社，川普當選美國總統後與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）也參與這次談話。
這名要求匿名的烏克蘭高層指出，「我證實確有其事」，還表示美國新聞網站Axios於6日的相關報導是正確的。
另1名烏克蘭高層人士告訴法新社，美國太空探索科技公司SpaceX創辦人馬斯克也在這次談話中。
這名消息人士說，川普把電話交給馬斯克，澤倫斯基與馬斯克「短暫交談」。
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