烏克蘭高層證實 馬斯克參與川普和澤倫斯基通話

中央社／ 基輔8日綜合外電報導

1名烏克蘭高階官員今天告訴法新社，川普當選美國總統後與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）也參與這次談話。

這名要求匿名的烏克蘭高層指出，「我證實確有其事」，還表示美國新聞網站Axios於6日的相關報導是正確的。

另1名烏克蘭高層人士告訴法新社，美國太空探索科技公司SpaceX創辦人馬斯克也在這次談話中。

這名消息人士說，川普把電話交給馬斯克，澤倫斯基與馬斯克「短暫交談」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

川普在選前透過跨性別廣告猛攻賀錦麗 卻被民主黨輕忽

美科技業大咖恭祝川普勝選 黃仁勳、巴菲特不表態身家續增

川普當選好鬱悶？美國掀外移詢問熱潮 紐西蘭移民局湧2.5萬新用戶

衛報：SpaceX要供應商外移產線 台灣內部有怨言

相關新聞

北韓派軍援俄侵烏 北約與亞太盟友強烈譴責

北大西洋公約組織（NATO）成員國與日本、南韓和紐澳等亞太盟友今天聲明，強烈譴責北韓部署軍隊支援俄羅斯侵略烏克蘭

川普計畫「迅速和平協議」停戰 澤倫斯基潑冷水：要公平結局

烏克蘭總統澤倫斯基7日赴匈牙利布達佩斯出席歐洲政治共同體（EOC）峰會時，對美國總統當選人川普計畫在莫斯科與基輔之間達成...

烏軍首入侵砲襲俄國庫斯克 兩國駁火居民成夾縫犧牲者

烏軍2個多月前突然入侵俄羅斯西部，當地俄國民眾的遭遇不明，鄰近俄羅斯庫斯克州的柯倫內沃（Korenevo）村的附近居民宣稱，烏軍曾對逃跑的平民開槍，但烏克蘭否認這些指控，雙方的主張都無法獲得獨立核實。據柯倫內沃村居民表示，烏克蘭人一直對當地進行間歇性砲擊，但沒有收到地方官員警告，導致許多當地居民沒料到戰爭即將到來，而傻傻留在家裡遭受攻擊。 烏軍入侵庫斯克，為烏克蘭政府帶來道德負擔。面對俄烏戰事不斷，儘管烏軍在聲明強調，他們在庫斯克沒有「違反日內瓦公約的紀錄」，但平民遇害是事實，哪一邊軍隊動手不得而知，人民在無情砲火下，成為最無辜又無助的犧牲者。

川普勝選後俄籲西方談判止戰 澤倫斯基拒讓步

俄羅斯今天要求西方就終結俄烏戰爭展開直接談判，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）隨後表示，為讓...

普亭：支持北京對台灣的主張 台灣想挑起類烏克蘭的危機

俄羅斯總統周四恭賀川普勝選，表示準備好要跟川普對話，與此同時，他將中國大陸描述成俄國盟友，並支持北京對台灣的主張，他暗示...

普亭挺中國對台政策稱「非侵略」！控台灣企圖掀烏克蘭式危機

俄羅斯總統普亭7日在黑海度假勝地索契的會議上除祝賀川普當選美國總統外，也重申中國是重要盟友，大力支持「一中」主張，還指控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。