烏克蘭高層證實 馬斯克參與川普和澤倫斯基通話

1名烏克蘭高階官員今天告訴法新社，川普當選美國總統後與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）也參與這次談話。

這名要求匿名的烏克蘭高層指出，「我證實確有其事」，還表示美國新聞網站Axios於6日的相關報導是正確的。

另1名烏克蘭高層人士告訴法新社，美國太空探索科技公司SpaceX創辦人馬斯克也在這次談話中。

這名消息人士說，川普把電話交給馬斯克，澤倫斯基與馬斯克「短暫交談」。