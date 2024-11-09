烏軍2個多月前突然入侵俄羅斯西部，當地俄國民眾的遭遇不明，鄰近俄羅斯庫斯克州的柯倫內沃（Korenevo）村的附近居民宣稱，烏軍曾對逃跑的平民開槍，但烏克蘭否認這些指控，雙方的主張都無法獲得獨立核實。據柯倫內沃村居民表示，烏克蘭人一直對當地進行間歇性砲擊，但沒有收到地方官員警告，導致許多當地居民沒料到戰爭即將到來，而傻傻留在家裡遭受攻擊。 烏軍入侵庫斯克，為烏克蘭政府帶來道德負擔。面對俄烏戰事不斷，儘管烏軍在聲明強調，他們在庫斯克沒有「違反日內瓦公約的紀錄」，但平民遇害是事實，哪一邊軍隊動手不得而知，人民在無情砲火下，成為最無辜又無助的犧牲者。

2024-11-08 11:30