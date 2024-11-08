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川普計畫「迅速和平協議」停戰 澤倫斯基潑冷水：要公平結局

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張7日製作的組圖中，烏克蘭總統澤倫斯基（左）10月17日抵達歐盟高峰會場邊的記者會會場；美國總統當選人川普（右）4日抵達北卡州洛麗市的造勢活動會場。法新社
在這張7日製作的組圖中，烏克蘭總統澤倫斯基（左）10月17日抵達歐盟高峰會場邊的記者會會場；美國總統當選人川普（右）4日抵達北卡州洛麗市的造勢活動會場。法新社

烏克蘭總統澤倫斯基7日赴匈牙利布達佩斯出席歐洲政治共同體（EOC）峰會時，對美國總統當選人川普計畫在莫斯科與基輔之間達成一分迅速和平協議潑冷水，認為此舉對烏國將形同「損失」。

POLITICO報導，川普2023年時曾表示，會尋求一項快速協議以結束俄烏戰爭，聲稱將在會晤俄羅斯總統普亭與澤倫斯基後，「24小時內把這件事完成」，競選時也數度重申此一說法。

澤倫斯基在7日的記者會上表示，「我相信川普總統真的想要一個迅速決定」以結束戰爭，「他希望如此，但不意味著事情將這樣子發生」。

澤倫斯基還表示，雖然烏克蘭尋求一個「公平」的戰爭結局，匆忙達成對俄停火或和平協議將為基輔帶來壞結果。他說，川普「希望這場戰爭結束，我們都希望結束這場戰爭，但要一個公平的結局。如果非常快，這對烏克蘭將是一個損失」。

根據報導，先開記者會的匈牙利總理奧班發出呼籲，要求俄烏雙方迅速達成停火協議。澤倫斯基也對此做出回應，「我聽到最好實施停火，然後『我們會看看』。早在2014年試過了停火，我們試圖達成這種停火，而我們失去了克里米亞，然後我們遇到了全面入侵」。

澤倫斯基還說，迅速、但無法執行的停火形同「準備摧毀和破壞我們的獨立」，同時警告，除非烏國的西方支持者加大對北韓參戰施壓，否則更多北韓部隊將被派上戰場。

澤倫斯基說，「如果沒有政治壓力跟決定，北韓將增加士兵的數量，因為普亭總是在觀看世界的反應，我相信現在的反應是不夠的」。

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