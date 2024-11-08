普亭：支持北京對台灣的主張 台灣想挑起類烏克蘭的危機

俄羅斯總統周四恭賀川普勝選，表示準備好要跟川普對話，與此同時，他將中國大陸描述成俄國盟友，並支持北京對台灣的主張，他暗示台灣想挑起像烏克蘭一樣的危機，吸引更多支持。

俄羅斯與中國大陸尚未宣佈建立正式的軍事聯盟，但普京與中國國家主席習近平於2022年簽署了一項 「無上限 」的夥伴關係協議，事後不到三周，普亭就派軍進烏克蘭。今年5月，雙方還同意發展「新時代全面戰略協作夥伴關係」。

普亭在俄羅斯黑海度假勝地索契參加智庫「瓦爾代國際辯論俱樂部」（Valdai Discussion Club）的年度會議時表示：「我們不認為中國在該地區奉行侵略政策。」

他暗示是台灣試圖在亞洲挑起類烏克蘭的危機，以吸引外界的支持。

普亭還說，「台灣周圍發生了很多事。人人都承認，沒錯，台灣是中國的一部分。但實際上呢？實際上，行動卻朝向完全不同的方向去。挑撥讓局勢升級。」

普亭說：「我們支持中國。也因此，我們認為（中國）在執行完全合理的政策。也因為它是我們的盟友。我們有非常高的貿易額，我們在安全領域也有合作。」

普亭將中俄的雙邊軍事演習與美日共同舉行的軍演相提並論。他說：「這些演習不會威脅到任何人。它們旨在確保我們的安全」。

普亭先前祝賀川普贏得美國大選，他表示過去與川普的關係正常，願意接他的電話或先主動聯繫。對於川普競選期間提過要恢復與俄羅斯關係，以及結束俄烏戰爭，普亭說「值得關注」。