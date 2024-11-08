聽新聞
0:00 / 0:00

北韓軍赴烏克蘭 首戰不利

聯合報／ 編譯梁采蘩／綜合報導
烏克蘭與美國資深官員指出，北韓軍已加入俄烏戰爭，與占領俄羅斯庫斯克地區的烏克蘭軍爆發衝突，首戰北韓部隊有「相當多人被殺」。圖／路透
烏克蘭與美國資深官員指出，北韓軍已加入俄烏戰爭，與占領俄羅斯庫斯克地區的烏克蘭軍爆發衝突，首戰北韓部隊有「相當多人被殺」。圖／路透

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

烏克蘭與美國官員指出，北韓軍已加入俄烏戰爭，與占領俄羅斯庫斯克地區的烏軍爆發衝突，首戰北韓部隊有「相當多人被殺」。烏克蘭總統澤倫斯基六日則呼籲當選美國總統的川普，加強協助烏克蘭抵禦俄國侵略。

紐約時報報導，烏克蘭官員表示，這次交戰規模有限，可能是為了測試烏軍防線弱點。該官員表示，這支北韓部隊與俄軍八一○獨立海軍步兵旅一起作戰。目前不清楚這場戰鬥何時發生。

烏克蘭官員未提供傷亡細節，但美國官員表示「北韓軍有相當多人被殺」。兩位官員因分享敏感軍情要求匿名。

據烏克蘭與西方官員估計，這支北韓部隊是領導人金正恩派遣約一萬兵力之一，目的是幫助俄國將烏軍逐出庫斯克地區。烏克蘭總統澤倫斯基先前演講似乎證實北韓軍加入戰鬥，並呼籲烏克蘭盟友協助應對這個新威脅。

澤倫斯基六日也在社群媒體發文向川普喊話：「對烏克蘭和整個歐洲而言，聽到美國第四十五任總統（川普）談論『實力促和』一直至關重要。當這項原則成為第四十七任總統的政策，美國與整個世界無疑將受益。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

因應川普政府 學者：持續強調投資台灣「有利可圖」

拜登、川普都反對 日本製鐵仍信心喊：今年底前完成收購美國鋼鐵公司

至今仍未表態？一票科技大咖祝賀川普勝選 「這2人」卻保持沉默

川普攻進民主黨傳統核心票倉 民主黨議員嘆：不折不扣的災難

相關新聞

北韓軍赴烏克蘭 首戰不利

烏克蘭與美國官員指出，北韓軍已加入俄烏戰爭，與占領俄羅斯庫斯克地區的烏軍爆發衝突，首戰北韓部隊有「相當多人被殺」。烏克蘭...

烏克蘭各地再遭空襲 莫斯科高官籲西方就俄烏戰爭協商

俄羅斯國家安全會議秘書長蕭依古今天呼籲基輔盟友展開協商，以停止其對烏克蘭攻擊。這是曾誇口可於一天內結束俄烏戰爭的川普再度...

捷克總統准60位公民赴烏作戰 俄國批無視自身人民

俄烏戰爭未歇，許多捷克人持續申請加入烏克蘭軍隊。捷克總統帕維爾近期批准60位公民請求加入烏克蘭軍隊的申請，引發俄羅斯外交...

首度與烏軍交火！ 美官員曝北韓軍首戰「相當多人被殺」

烏克蘭與美國資深官員指出，北韓軍已加入俄烏戰爭，與占領俄羅斯庫斯克地區的烏克蘭軍爆發衝突，首戰北韓部隊有「相當多人被殺」...

烏克蘭恐被迫割地求和 北約日韓面臨軍費壓力

美國前總統川普將重回白宮，全球最憂心的國家之一應是烏克蘭；川普多次批評美國加碼援助烏克蘭，更將俄烏戰爭歸咎於烏克蘭總統澤...

基輔：烏軍8月發動跨界攻勢後 已俘虜717名俄軍

烏克蘭今天表示，自從8月對俄羅斯西南部邊境州庫斯克展開跨界攻勢以來，烏軍已經俘虜超過700名俄羅斯士兵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。