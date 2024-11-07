捷克總統准60位公民赴烏作戰 俄國批無視自身人民

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俄烏戰爭未歇，許多捷克人持續申請加入烏克蘭軍隊。捷克總統帕維爾近期批准60位公民請求加入烏克蘭軍隊的申請，引發俄羅斯外交部批評捷克政府無視自身人民安危。

捷克總統發言人普拉托什（Filip Platoš）向捷克電台表示，帕維爾（Petr Pavel）已批准60位捷克公民前往烏克蘭武裝部隊參戰。在捷克法律下，公民必須獲得總統批准才能加入外國軍隊。

帕維爾審查181份服役申請，並根據國防部、內政部和外交部的建議，決定批准約1/3的申請。帕維爾的決定引來莫斯科的批評，俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）指責捷克政府無視自身公民。

沙卡洛娃說：「捷克總統不需要他的公民，從捷克的角度看，這60個人顯然是多餘的。」她表示，捷克與烏克蘭領導人日後會向世界假裝他們擔憂戰俘的命運。

根據捷克法律，公民在加入外國軍隊前需獲得總統批准，否則將面臨起訴。若有人未經批准便加入烏克蘭軍隊，可事後申請赦免，並且需經總理簽署同意。

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，捷克公民持續參與這場戰爭。捷克外交部報告顯示，已經有4位捷克人於烏克蘭身亡，最近一次因戰爭身亡事件發生在今年2月，地點在烏克蘭東部城市阿夫迪夫卡（Avdiivka）附近。

帕維爾在10月28日追授捷克志願軍人庫切拉（Petr Kučera）英勇勳章，以表彰其在俄烏戰爭中殉職。