捷克總統准60位公民赴烏作戰 俄國批無視自身人民
‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據
俄烏戰爭未歇，許多捷克人持續申請加入烏克蘭軍隊。捷克總統帕維爾近期批准60位公民請求加入烏克蘭軍隊的申請，引發俄羅斯外交部批評捷克政府無視自身人民安危。
捷克總統發言人普拉托什（Filip Platoš）向捷克電台表示，帕維爾（Petr Pavel）已批准60位捷克公民前往烏克蘭武裝部隊參戰。在捷克法律下，公民必須獲得總統批准才能加入外國軍隊。
帕維爾審查181份服役申請，並根據國防部、內政部和外交部的建議，決定批准約1/3的申請。帕維爾的決定引來莫斯科的批評，俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）指責捷克政府無視自身公民。
沙卡洛娃說：「捷克總統不需要他的公民，從捷克的角度看，這60個人顯然是多餘的。」她表示，捷克與烏克蘭領導人日後會向世界假裝他們擔憂戰俘的命運。
根據捷克法律，公民在加入外國軍隊前需獲得總統批准，否則將面臨起訴。若有人未經批准便加入烏克蘭軍隊，可事後申請赦免，並且需經總理簽署同意。
自2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，捷克公民持續參與這場戰爭。捷克外交部報告顯示，已經有4位捷克人於烏克蘭身亡，最近一次因戰爭身亡事件發生在今年2月，地點在烏克蘭東部城市阿夫迪夫卡（Avdiivka）附近。
帕維爾在10月28日追授捷克志願軍人庫切拉（Petr Kučera）英勇勳章，以表彰其在俄烏戰爭中殉職。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言