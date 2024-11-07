快訊

賀錦麗還要「不斷戰鬥」？民主黨為何全面潰敗

總預算案明可望付委 卓榮泰邀朝野會商…藍綠白座位安排有巧思

選前堅稱「賀錦麗將取勝」 神預測9屆大選專家認了：預測有誤

捷克總統准60位公民赴烏作戰 俄國批無視自身人民

中央社／ 布拉格7日專電
捷克總統帕維爾。圖／歐新社
捷克總統帕維爾。圖／歐新社

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

俄烏戰爭未歇，許多捷克人持續申請加入烏克蘭軍隊。捷克總統帕維爾近期批准60位公民請求加入烏克蘭軍隊的申請，引發俄羅斯外交部批評捷克政府無視自身人民安危。

捷克總統發言人普拉托什（Filip Platoš）向捷克電台表示，帕維爾（Petr Pavel）已批准60位捷克公民前往烏克蘭武裝部隊參戰。在捷克法律下，公民必須獲得總統批准才能加入外國軍隊。

帕維爾審查181份服役申請，並根據國防部、內政部和外交部的建議，決定批准約1/3的申請。帕維爾的決定引來莫斯科的批評，俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）指責捷克政府無視自身公民。

沙卡洛娃說：「捷克總統不需要他的公民，從捷克的角度看，這60個人顯然是多餘的。」她表示，捷克與烏克蘭領導人日後會向世界假裝他們擔憂戰俘的命運。

根據捷克法律，公民在加入外國軍隊前需獲得總統批准，否則將面臨起訴。若有人未經批准便加入烏克蘭軍隊，可事後申請赦免，並且需經總理簽署同意。

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，捷克公民持續參與這場戰爭。捷克外交部報告顯示，已經有4位捷克人於烏克蘭身亡，最近一次因戰爭身亡事件發生在今年2月，地點在烏克蘭東部城市阿夫迪夫卡（Avdiivka）附近。

帕維爾在10月28日追授捷克志願軍人庫切拉（Petr Kučera）英勇勳章，以表彰其在俄烏戰爭中殉職。

俄烏戰爭 俄羅斯 帕維爾 捷克 烏克蘭

延伸閱讀

不知有颱風...捷克籍夫妻登奇萊東稜獲救：感謝台灣人幫忙

太魯閣登山一度失聯 捷克籍夫妻黑鷹直升機吊掛下山

捷克籍夫妻太魯閣登山遇颱風一度失聯 太管處找到人了

相關新聞

首度與烏軍交火！ 美官員曝北韓軍首戰「相當多人被殺」

烏克蘭與美國資深官員指出，北韓軍已加入俄烏戰爭，與占領俄羅斯庫斯克地區的烏克蘭軍爆發衝突，首戰北韓部隊有「相當多人被殺」...

捷克總統准60位公民赴烏作戰 俄國批無視自身人民

俄烏戰爭未歇，許多捷克人持續申請加入烏克蘭軍隊。捷克總統帕維爾近期批准60位公民請求加入烏克蘭軍隊的申請，引發俄羅斯外交...

烏克蘭恐被迫割地求和 北約日韓面臨軍費壓力

美國前總統川普將重回白宮，全球最憂心的國家之一應是烏克蘭；川普多次批評美國加碼援助烏克蘭，更將俄烏戰爭歸咎於烏克蘭總統澤...

基輔：烏軍8月發動跨界攻勢後 已俘虜717名俄軍

烏克蘭今天表示，自從8月對俄羅斯西南部邊境州庫斯克展開跨界攻勢以來，烏軍已經俘虜超過700名俄羅斯士兵

俄打擊烏克蘭南部1州首府基建設施6死9傷 分析家估冬季發動進攻

烏克蘭東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）州長費多羅夫今天表示，俄羅斯對該州首府札波羅熱市前線附近的1個基礎建設...

烏克蘭嚴批谷歌地圖洩軍事地形 1東西變烏軍另一敵人

谷歌地球(Google Earth)與谷歌地圖(Google map)最近更新了烏克蘭的地形細節，結果在未經審查的情況下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。