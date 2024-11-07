首度與烏軍交火！ 美官員曝北韓軍首戰「相當多人被殺」

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烏克蘭與美國資深官員指出，北韓軍已加入俄烏戰爭，與占領俄羅斯庫斯克地區的烏克蘭軍爆發衝突，首戰北韓部隊有「相當多人被殺」。烏克蘭總統澤倫斯基6日則發文呼籲當選美國總統的川普，加強協助烏克蘭抵禦俄國侵略。

紐約時報報導，烏克蘭官員表示，這次交戰規模有限，可能是為了測試烏軍防線弱點。該官員表示，這支北韓部隊與俄軍810獨立海軍步兵旅一起作戰。目前不清楚這場戰鬥何時發生。

烏克蘭官員未提供傷亡細節，但美國官員表示「北韓軍有相當多人被殺」。兩位官員因分享敏感軍情，要求匿名。

據烏克蘭與西方官員估計，這支北韓部隊是最高領導人金正恩派遣約1萬名士兵之一，目的是幫助俄國將烏軍逐出庫斯克地區。烏克蘭總統澤倫斯基先前演講似乎證實北韓軍加入戰鬥，並呼籲烏克蘭盟友協助應對這個新威脅。

澤倫斯基6日也在社群媒體發文向川普喊話：「對烏克蘭和整個歐洲而言，聽到美國第45任總統（川普）談論『實力促和』（peace through strength）一直至關重要。當這項原則成為第47任總統的政策，美國與整個世界無疑將受益。」