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烏克蘭恐被迫割地求和 北約日韓面臨軍費壓力

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基。資料照片。法新社
烏克蘭總統澤倫斯基。資料照片。法新社

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美國前總統川普將重回白宮，全球最憂心的國家之一應是烏克蘭；川普多次批評美國加碼援助烏克蘭，更將俄烏戰爭歸咎於烏克蘭總統澤倫斯基，稱他未能善盡職責阻止這場戰爭發生，還說一上台就會終止俄烏戰爭。烏克蘭憂心，恐被迫放棄領土求和。

美國和歐盟已提供烏克蘭大量支持，歐洲許多國家認為俄烏戰爭是攸關歐陸安全的存亡之戰。德國基爾研究所指出，儘管歐洲國家共援烏約一千三百億美元，但美國單獨提供至少九百億美元援助，若川普停止援烏，烏克蘭光靠歐盟支持可能撐不下去。

華盛頓郵報曾報導，消息人士透露，川普私下表示有辦法要求烏國放棄某些領土以結束俄烏戰爭，但俄烏雙方對川普的說法抱持疑慮。川普雖在選戰後期改口，稱他會促成不讓俄國一面倒獲利的協議。

川普重返白宮，北約、日本、南韓等國面臨增加軍費壓力。川普曾表示，對於國防開支不足的北約國家會鼓勵俄羅斯「對他們為所欲為」，這番言論撼動支撐歐洲安全七十五年的聯盟，今年北約卅二個會員國中，有廿三國預計達到國防開支占國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之二的目標，而十年前只有三國達到該目標，但川普曾說「我將堅持要求每個北約國家至少支出百分之三」。

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