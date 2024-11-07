聽新聞
0:00 / 0:00
烏克蘭恐被迫割地求和 北約日韓面臨軍費壓力
‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據
美國前總統川普將重回白宮，全球最憂心的國家之一應是烏克蘭；川普多次批評美國加碼援助烏克蘭，更將俄烏戰爭歸咎於烏克蘭總統澤倫斯基，稱他未能善盡職責阻止這場戰爭發生，還說一上台就會終止俄烏戰爭。烏克蘭憂心，恐被迫放棄領土求和。
美國和歐盟已提供烏克蘭大量支持，歐洲許多國家認為俄烏戰爭是攸關歐陸安全的存亡之戰。德國基爾研究所指出，儘管歐洲國家共援烏約一千三百億美元，但美國單獨提供至少九百億美元援助，若川普停止援烏，烏克蘭光靠歐盟支持可能撐不下去。
華盛頓郵報曾報導，消息人士透露，川普私下表示有辦法要求烏國放棄某些領土以結束俄烏戰爭，但俄烏雙方對川普的說法抱持疑慮。川普雖在選戰後期改口，稱他會促成不讓俄國一面倒獲利的協議。
川普重返白宮，北約、日本、南韓等國面臨增加軍費壓力。川普曾表示，對於國防開支不足的北約國家會鼓勵俄羅斯「對他們為所欲為」，這番言論撼動支撐歐洲安全七十五年的聯盟，今年北約卅二個會員國中，有廿三國預計達到國防開支占國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之二的目標，而十年前只有三國達到該目標，但川普曾說「我將堅持要求每個北約國家至少支出百分之三」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言