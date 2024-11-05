俄打擊烏克蘭南部1州首府基建設施6死9傷 分析家估冬季發動進攻
烏克蘭東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）州長費多羅夫今天表示，俄羅斯對該州首府札波羅熱市前線附近的1個基礎建設設施進行打擊，已造成6人死亡9人受傷。
法新社報導，這座工業化城市距離最近的俄軍陣地約35公里遠，近幾週遭遇俄羅斯加強空中轟炸，引發分析家揣測莫斯科可能在今年冬季朝當地發動進攻。
札波羅熱市在俄烏戰爭前的人口估計有70萬多，克里姆林宮2022年底宣稱已併吞這塊領土，但當時俄軍並未完全控制札波羅熱州。
費多羅夫（Ivan Fedorov）稍早在社群媒體發文寫道，俄軍打擊了札波羅熱市的1個基建設施；之後他再發文說有6死9傷，且遭到打擊的地點起火。
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