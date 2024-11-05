快訊

選前賀、川民調緊咬！美國大選正式投票 紐時：贏家不排除「決定性大勝」

將「完全執政」？衛報分析數據：共和黨可能一口氣贏得白宮與參眾兩院

義大利總統6日訪陸 義媒：促北京調停俄羅斯侵烏

中央社／ 羅馬5日專電

義大利總統馬達雷拉明天訪問中國，預定前往北京、上海、廣州等地。義媒報導，馬達雷拉會晤中國國家主席習近平時，將敦促中國發揮對俄羅斯的關鍵影響力，調停俄烏戰爭，並避免中東衝突升高。

義大利駐中大使館宣布，馬達雷拉（SergioMattarella）6日至12日訪問中國，除了深化雙邊文化關係，也將致力拓展商機，特別盼重啟義大利時尚產業在中國的市場。

馬達雷拉此行除了商業文化交流，也有政治目標。義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，義大利政府認為，中國是俄羅斯攻擊烏克蘭最有力的支持者之一，中國對於俄羅斯政府行動可以產生「決定性影響」，要解決傷亡慘重的俄烏戰爭，需要中國站出來協助調解。

晚郵報指出，義大利深信「多邊主義」是解決國際爭端最重要手段，馬達雷拉將同時向習近平提出解決烏克蘭與中東衝突的要求，因為北京與伊朗德黑蘭政權也關係匪淺，在中東危機進一步升高之前，應思考有何補償方案，能讓中東衝突各方願意重返談判桌。

義大利副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）將陪同馬達雷拉出訪。據報導，塔加尼預定會晤中國外長王毅，雙邊議程包括攻防俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）10下旬在金磚國家峰會提出的主張，亦即創建「全球南方」（Global south）國家主導的新國際秩序，取代由美國華盛頓制霸的西方國家秩序。

據報導，馬達雷拉還將在北京大學舉行一場演說，並與師生問答，以及參加「義大利-中國文化論壇」等。

這是繼今年7月義大利總理梅洛尼（GiorgiaMeloni）訪問中國後，義大利高層再度訪中，主要目的是修補義大利退出中國「一帶一路」倡議後的中義雙邊經貿合作關係。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 義大利

延伸閱讀

加碼斷援 經部新增5項稅則產品禁止出口俄羅斯12月生效

義大利、印尼元首本周接連訪陸 將分別與習近平會談

南韓國防部：1萬多名北韓軍抵俄支援烏克蘭戰事

俄羅斯發行月曆 封面驚見普亭與習近平肌肉男

相關新聞

烏克蘭嚴批谷歌地圖洩軍事地形 1東西變烏軍另一敵人

谷歌地球(Google Earth)與谷歌地圖(Google map)最近更新了烏克蘭的地形細節，結果在未經審查的情況下...

南韓國防部：1萬多名北韓軍抵俄支援烏克蘭戰事

南韓國防部今天表示，1萬多名北韓軍人已抵達俄羅斯支援烏克蘭戰事，其中有「數量眾多」的北韓軍移往庫斯克（Kursk）在內的...

俄軍強攻烏東 德外長8訪基輔強調支持堅若磐石

德國外交部長貝爾伯克今天訪問基輔，強調柏林對烏克蘭的支持「堅若磐石」，以及在冬季保護烏國能源基礎設施的重要性，烏軍目前正...

第2位台籍志願兵 戰死烏克蘭

俄烏戰爭延燒，外交部昨證實，一名參軍國人不幸在前線陣亡。經查是陸軍特戰部隊退役國人吳忠達，在烏東戰場遭遇猛烈砲火喪命，成...

第2位台灣志願兵在烏陣亡 前烏克蘭武裝部隊總司令幕僚：感佩志願兵英勇

近日傳出第2名台灣志願兵在烏克蘭陣亡。近期甫卸任烏克蘭武裝部隊總司令幕僚、曾任烏克蘭國防部及對外情報局首長顧問的丹尼柳克...

台灣志願兵戰死沙場 戰友嘆勿過度炒作：恐為俄、陸惡意宣傳添柴火

近日傳出有第2名台灣志願兵在烏克蘭陣亡。這名志願兵前香港戰友「肥達」（化名）接受中央社採訪時呼籲各界避免新聞炒作，以免間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。