義大利總統6日訪陸 義媒：促北京調停俄羅斯侵烏

義大利總統馬達雷拉明天訪問中國，預定前往北京、上海、廣州等地。義媒報導，馬達雷拉會晤中國國家主席習近平時，將敦促中國發揮對俄羅斯的關鍵影響力，調停俄烏戰爭，並避免中東衝突升高。

義大利駐中大使館宣布，馬達雷拉（SergioMattarella）6日至12日訪問中國，除了深化雙邊文化關係，也將致力拓展商機，特別盼重啟義大利時尚產業在中國的市場。

馬達雷拉此行除了商業文化交流，也有政治目標。義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，義大利政府認為，中國是俄羅斯攻擊烏克蘭最有力的支持者之一，中國對於俄羅斯政府行動可以產生「決定性影響」，要解決傷亡慘重的俄烏戰爭，需要中國站出來協助調解。

晚郵報指出，義大利深信「多邊主義」是解決國際爭端最重要手段，馬達雷拉將同時向習近平提出解決烏克蘭與中東衝突的要求，因為北京與伊朗德黑蘭政權也關係匪淺，在中東危機進一步升高之前，應思考有何補償方案，能讓中東衝突各方願意重返談判桌。

義大利副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）將陪同馬達雷拉出訪。據報導，塔加尼預定會晤中國外長王毅，雙邊議程包括攻防俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）10下旬在金磚國家峰會提出的主張，亦即創建「全球南方」（Global south）國家主導的新國際秩序，取代由美國華盛頓制霸的西方國家秩序。

據報導，馬達雷拉還將在北京大學舉行一場演說，並與師生問答，以及參加「義大利-中國文化論壇」等。

這是繼今年7月義大利總理梅洛尼（GiorgiaMeloni）訪問中國後，義大利高層再度訪中，主要目的是修補義大利退出中國「一帶一路」倡議後的中義雙邊經貿合作關係。