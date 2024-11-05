南韓國防部：1萬多名北韓軍抵俄支援烏克蘭戰事

南韓國防部今天表示，1萬多名北韓軍人已抵達俄羅斯支援烏克蘭戰事，其中有「數量眾多」的北韓軍移往庫斯克（Kursk）在內的前線。

路透社報導，美國國防部先前表示在俄羅斯靠近烏克蘭邊境的庫斯克至少有1萬名北韓官兵，但無法證實他們是否參與戰鬥，南韓國防部隨後於今天作出上述表示。

烏克蘭情報機構也指出，大約1萬2000名北韓軍人目前已在俄羅斯，其中包括500名軍官與3名將領，他們分別在5個軍事基地進行訓練。

南韓國防部發言人全河圭（Jeon Ha Gyu，音譯）引用情報機構的話表示：「我們了解目前有1萬多名北韓軍人在俄羅斯，其中有相當多的官兵移動至包括庫斯克在內的前線。」

南韓媒體引用一位不願透露姓名的政府官員的話報導，有多達40名北韓軍人在戰場喪生。但全河圭對於北韓是否參加戰鬥與上述報導內容，均表示無任何訊息。

美國國防部稍早表示，俄羅斯的庫斯克至少有1萬名北韓軍人，但無法證實他們是否參與戰鬥。

美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）說，跡象顯示北韓部隊將提供戰鬥或戰鬥支援能力。他補充表示，俄羅斯境內總共有1萬1000至1萬2000名北韓官兵。