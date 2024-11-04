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烏克蘭傷兵抗生素抗藥性增強 超級細菌成另一敵人

中央社／ 烏克蘭第聶伯羅4日綜合外電報導

烏克蘭士兵蘇希柯在烏東前線受傷後抵醫院治療時，卻發現感染具多重抗藥性的所謂超級細菌，影響治療。與他有相同處境的傷兵有數千人，形成尚待釐清的俄烏戰爭耗損。

法新社報導，細菌長期以來會發展出抗微生物藥物抗藥性（antimicrobial resistance，AMR，俗稱抗生素抗藥性），而人們大量使用抗生素來治療人類、動物和作物，使得這種發展加速，導致許多種藥物無效。根據世界衛生組織（WHO）估算，每年有500萬人的死亡歸咎於此。

長期以來，烏克蘭為人所知當地抗生素抗藥性與歐洲大多數國家相比偏高，因為直到最近在烏克蘭不須處方就能取得抗生素。

不過，世衛駐烏克蘭代表哈比希（Jarno Habicht）指出，烏克蘭遭到俄羅斯全面侵略後，當地抗生素抗藥性又格外升高，「根本原因正是不停歇的戰爭」。

直接戰鬥與空襲使得烏克蘭外傷患者節節攀升，導致各家醫院本已人力不足而難以負荷。在烏克蘭東南部大城第聶伯羅（Dnipro），蘇希柯（Anton Sushko）入住治療的梅契尼可夫醫院（Mechnikov Hospital）主任外科醫師科蘇爾尼可夫（Sergiy Kosulnykov）表示，他們的工作量已暴增10倍。

俄烏戰場上的炸傷鮮少能及時獲得處理，因為前線有大量無人機出沒，使得撤離傷患愈來愈棘手。科蘇爾尼可夫指出，等到醫護人員能查看傷口時，傷口常常不僅骯髒潰爛，還「充滿難以對抗的凶猛細菌」。

此時醫療團隊為了救命，通常別無選擇只能使用更強的抗生素，且他們鮮少有時間等待實驗室結果來決定該用哪種抗生素才對。科蘇爾尼可夫坦言：「難以想像這麼做不會導致抗藥性增強。」

此外，有個現象令科蘇爾尼可夫匪夷所思。根據他估算，送來他的部門治療的傷兵當中，約半數甚至在開始治療前已發展出抗生素抗藥性；但這些傷者是從戰場直接送來，中間未在其他地方接受治療，「這令人無法理解」。

世衛代表哈比希表示，鑒於俄烏戰爭持續，「我們有必要加強研究抗生素抗藥性的根本起因」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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