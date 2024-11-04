第2位台籍志願兵 戰死烏克蘭

俄烏戰爭延燒，外交部昨證實，一名參軍國人不幸在前線陣亡。經查是陸軍特戰部隊退役國人吳忠達，在烏東戰場遭遇猛烈砲火喪命，成為繼花蓮青年曾聖光後，第二位在俄烏戰爭中捐軀的台籍志願兵。

四十四歲吳忠達為單親爸，陸軍特戰兵退伍，去年加入烏克蘭國際軍團，曾遭火炮擊傷，短暫回台休整後，今年重回俄烏戰場；出發前，海軍陸戰隊備役士官長全國協會資助三萬五千元，該會創會理事長趙武章還與吳約定凱旋歸國後再聚。

趙武章昨受訪稱吳是「真正的中華民國軍人」，稱吳曾分享戰場實況，「小隊出戰最後剩一半人回來，已經不知道什麼叫害怕，甚至根本沒有讓你害怕的機會」；趙說很難想像吳在敵方兵臨城下時承受多大壓力。

與烏克蘭志願兵有聯繫的牧師黃春生，昨天貼出與吳忠達對話紀錄，吳曾描述戰場狀況「出去時看到有些地方在挖戰壕，這不是一件好事，代表前面他們守不住。」當時黃回復「請留在安全的地方」。

黃春生說，吳忠達遺體還在前線，因雙方交戰仍激烈無法取回，這些狀況都是和吳同一小隊的台籍戰友文揚轉述；文揚目前人平安。據了解，吳忠達年輕時父母離異，吳原和妻子育有二子一女，離婚後帶著長子和母親同住，十三歲女兒和十二歲兒子歸吳的父親撫養。

吳忠達小隊每次任務結束，可趁休整時與家人聯繫，吳定期報平安，曾向家人交代「若我發生意外，不要遠赴烏克蘭找我，就讓我留在這」。

陣亡消息傳回老家，全家陷入低潮，吳母婉拒採訪。高雄市府指派苓雅區長前往吳家慰問，外交部也協助吳母及就讀高中大兒子申辦護照，將協助前往烏克蘭辦理後事。