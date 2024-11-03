俄羅斯軍方稱再占烏東村莊 逼近烏東後勤樞紐波克羅夫斯克

俄羅斯軍方今天聲稱又奪下烏克蘭東部村莊維奇涅韋（Vichneve），此地距離烏東後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）僅數十公里遠，且俄軍正在當地快速推進。

法新社報導，俄羅斯國防部指出，俄軍發動進攻後已經「解放維奇涅韋聚落」。

俄羅斯軍隊過去幾週在烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）快速推進，占領了數十座城鎮及村莊。

俄軍在頓巴斯（Donbas）地區的主要目標之一，就是奪下烏克蘭東部重要後勤樞紐波克羅夫斯克。

波克羅夫斯克還有一座大型焦煤礦場，對於烏克蘭部隊的鋼鐵需求至關重要。