俄羅斯軍方稱再占烏東村莊 逼近烏東後勤樞紐波克羅夫斯克
俄羅斯軍方今天聲稱又奪下烏克蘭東部村莊維奇涅韋（Vichneve），此地距離烏東後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）僅數十公里遠，且俄軍正在當地快速推進。
法新社報導，俄羅斯國防部指出，俄軍發動進攻後已經「解放維奇涅韋聚落」。
俄羅斯軍隊過去幾週在烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）快速推進，占領了數十座城鎮及村莊。
俄軍在頓巴斯（Donbas）地區的主要目標之一，就是奪下烏克蘭東部重要後勤樞紐波克羅夫斯克。
波克羅夫斯克還有一座大型焦煤礦場，對於烏克蘭部隊的鋼鐵需求至關重要。
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